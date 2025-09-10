Рейтинг@Mail.ru
Путин вернулся в Москву из Сочи - РИА Новости, 10.09.2025
13:52 10.09.2025
Путин вернулся в Москву из Сочи
Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву из Сочи и в среду работает в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву из Сочи и в среду работает в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Путин вернулся Москву. Сегодня он работает в Кремле", - сказал Песков журналистам.
Путин вернулся в Москву из Сочи

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву из Сочи и в среду работает в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин вернулся Москву. Сегодня он работает в Кремле", - сказал Песков журналистам.
Путин никогда официально не уходит в отпуск, заявили в Кремле
1 августа, 09:26
 
