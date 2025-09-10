https://ria.ru/20250910/peskov-2040945054.html
Путин вернулся в Москву из Сочи
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву из Сочи и в среду работает в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Путин вернулся Москву. Сегодня он работает в Кремле", - сказал Песков журналистам.
