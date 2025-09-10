https://ria.ru/20250910/perelman-2040968088.html

Миллион долларов и тихая жизнь в Купчино: история Григория Перельмана

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Он совершил то, что не удавалось математикам целое столетие: решил гипотезу Пуанкаре. За это полагался миллион долларов и мировая слава. Но Григорий Перельман отказался от денег, наград и известности. Что заставило гениального ученого стать затворником? И как сейчас живет человек, которого мир называет одним из величайших математиков современности?Юный генийРодившийся 13 июня 1966 года в Ленинграде Григорий Перельман с детства показывал выдающиеся математические способности. Его отец, инженер-электрик, поощрял интерес сына к математике. "Он давал мне логические и другие математические задачи для размышлений", — признался Перельман в интервью The New Yorker. "Он принес мне много книг для чтения. Он научил меня играть в шахматы. Он мной гордился".В школьные годы Григорий завоевывает золотую медаль на Международной математической олимпиаде в Будапеште, а после окончания Ленинградского университета защищает кандидатскую диссертацию."Гриша был другим. Он глубоко думал. Его ответы всегда были правильными. Он всегда проверял очень, очень тщательно. Он не был быстрым. Скорость ничего не значит. Математика не зависит от скорости. Она зависит от глубины", — признавался Юрий Бураго, его научный руководитель в Институте имени Стеклова.Задача, которую не могли решить сто летНастоящую славу Перельману принесли три статьи, написанные с ноября 2002-го по июль 2003 года. В них петербургский математик представил решение гипотезы Пуанкаре — одной из семи "задач тысячелетия", которые считались неразрешимыми.Гипотезу сформулировал французский математик Анри Пуанкаре еще в 1904 году. Она касается топологии — науки о свойствах геометрических тел, которые сохраняются при любых деформациях. Решение этой задачи стало подлинным прорывом в математике.Отказ от миллионаВ 2006 году Перельман совершил поступок, который потряс весь научный мир, — отказался от Медали Филдса. Эта награда считается высшей честью в математике, ее называют "Нобелем для математиков". Медаль присуждают раз в четыре года самым выдающимся ученым планеты.За решение любой из "задач тысячелетия" американский Математический институт Клэя обещал награду в один миллион долларов. Перельману присудили эту премию в 2010 году. Но математик снова поступил неожиданно: отказался от денег.Бегство из научного мираПочему человек, решивший одну из величайших загадок в истории, отказался от миллиона долларов и высшей математической награды? Причины он объяснил в интервью журналу The New Yorker.Перельман опубликовал свое гениальное, но предельно сжатое доказательство в интернете, нарушив все академические каноны. Этой лазейкой — "неполнотой" изложения — воспользовался, как писали СМИ, влиятельный гарвардский математик Яу Шинтун. Он поручил своим ученикам "дополнить" работу Перельмана, итогом чего стал гигантский 300-страничный труд под громким названием "Полное доказательство гипотезы Пуанкаре". На пресс-конференциях Яу Шинтун и его команда оценила вклад Гамильтона в 50 процентов, свой в 30, а Перельмана в 25. Для многих в научном мире ситуация выглядела как попытка откусить кусок чужой славы.Сам Перельман никогда не претендовал на единоличную славу, скромно называя себя "учеником Гамильтона" — американского математика, чью гениальную идею он лишь довел до конца.Еще до мирового признания Перельман принял кардинальное решение: в декабре 2005 года уволился из Математического института и прервал контакты с научным сообществом. Он был убежден, что настоящая наука не нуждается в овациях и премиях. "Все понимали, что если доказательство верно, то никакого другого признания не требуется", — просто объяснял он свою позицию."Не те, кто нарушает этические стандарты, считаются чужаками. Это такие люди, как я, оказываются в изоляции", — с горечью признавался он.Принятие наград в такой атмосфере ставило его перед выбором. Либо публично устроить скандал и обвинить коллег в непорядочности, либо молча принять почести. Оба варианта были неприемлемы.Перельман произнес, возможно, главные слова, объясняющие его уход: "Пока я не был на виду, у меня был выбор... либо сделать какую-нибудь гадость, либо считаться домашним питомцем. Теперь, когда я стал очень заметной персоной, я не могу оставаться питомцем и молчать. Вот почему мне пришлось уйти".Принципиальность против денегПосле ухода из науки Перельман обосновался в квартире своей матери Любови Штейнгольц в Купчино — спальном районе на окраине Санкт-Петербурга."Он любит быть один. Он напоминает мне Ньютона — своей одержимостью идеей, работой в одиночку, пренебрежением к чужому мнению. Ньютон был более несносным. Перельман — более приятный, но очень одержимый", — отметил геометр Михаил Громов.В 2014 году появилась информация, что Перельман собирается переехать в Швецию, где получил предложение от частной научной компании. Однако слухи не подтвердились — математик остался жить с пожилой матерью. По некоторым данным, он лишь изредка навещает младшую сестру Елену в Швеции, которая тоже имеет математическое образование.Жизнь гения в наши дниСегодня 59-летний Перельман ведет размеренную жизнь в купчинской квартире. Соседи рассказывают "Комсомольской правде": "Отношения у сына и матери хорошие: я ни разу не слышала, чтобы они ругались".Известность принесла Перельману не только признание, но и назойливое внимание. "Общается только по делу", — отмечают местные жители. Попытки поклонников привлечь внимание ученого цветами или подарками остаются без ответа: Перельман не принимает дары от незнакомых людей. "Я у него спросила: почему вы не берете? Он ответил: я же не знаю, от кого это", — рассказывает соседка.В последние годы на Григория легла дополнительная нагрузка — уход за больной матерью. "Он один ухаживает за больной лежачей мамой, она у него старенькая и теперь не встает с постели. При этом он отказался от социальных служб, это его выбор", — объясняют соседи.Привычки ученого остаются неизменными: раз в три дня приходит на местный рынок за продуктами. "В основном берет фрукты и овощи. Картошку очень любит", — отмечают продавцы. Математик предпочитает практичность во всем — от выбора простой и удобной одежды до расчета мелочью без сдачи, придерживается скромного образа жизни. Внешние атрибуты для него вторичны по сравнению с внутренним содержанием.Цена гениальностиДиректор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская объясняет особенности поведения Перельмана через призму его исключительной одаренности. "За гениальность всегда идет расплата, и это дорогая цена всегда", — отмечает Черниговская в интервью 78.ru. — Перельман, конечно, гениальный ученый. Он человек, который опередил свою науку — главную из наук — математику".По словам Черниговской, для человека такого интеллектуального уровня материальные блага теряют значение: "Этот миллион — просто дуновение ветерка по сравнению с тем невероятным интеллектуальным пространством, в котором он находится. Это неважные вещи для него".В интервью журналу The New Yorker Перельман говорил: "Я ищу друзей — и не обязательно математиков". Эта фраза открывает человеческую сторону гения.Григорий Яковлевич продолжает жить по своим принципам, демонстрируя, что подлинное величие измеряется не наградами или богатством, а верностью своим убеждениям. Мир математики замер в ожидании — возможно, затворник из Купчино еще удивит человечество новыми открытиями, которые перевернут науку.

