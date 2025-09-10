США урежут бюджет программы по обеспечению боеготовности армии в Европе
НЬЮ-ЙОРК, 10 сен — РИА Новости. Пентагон снизит финансирование программы по обеспечению боеготовности американской армии в Европе в 2026 году почти в 15 раз в сравнении с 2023-м, выяснило РИА Новости, изучив документы ведомства.
Речь идет о европейском сегменте программы Army Prepositioned Stocks-2 (APS-2), которая отвечает за американские склады предварительного размещения. Расходы на нее сокращаются четвертый год подряд:
- в 2023 году они составляли около 495 миллионов долларов;
- в 2024-м — 251,7 миллиона;
- в 2025-м — 116,9 миллиона;
- в следующем году — 33,4 миллиона.
Как указано в проекте бюджета, решение связано с меморандумом шефа Пентагона Пита Хегсета, который предписал упразднять устаревшие программы, делать приоритетом высокотехнологичные проекты и перевести APS-2 в так называемый режим поддержания.
СМИ ранее сообщали, что администрация президента Дональда Трампа готовит масштабное сокращение программ безопасности в Восточной Европе, включая сворачивание:
- Балтийской инициативы безопасности, которая направлена на укрепление обороноспособности Эстонии, Латвии и Литвы;
- финансирования по статье 333 закона США, предусматривающей подготовку, обмен разведданными и поставки техники для армий стран-партнеров.
В целом расходы на программу APS должны сократиться с 660,2 миллиона долларов в 2023 году до 330,8 миллиона в 2026-м, что, согласно документам, отражает стратегический сдвиг Вашингтона от Европы в сторону Тихоокеанского региона.
