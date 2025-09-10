https://ria.ru/20250910/pentagon-2040837544.html

США урежут бюджет программы по обеспечению боеготовности армии в Европе

США урежут бюджет программы по обеспечению боеготовности армии в Европе - РИА Новости, 10.09.2025

США урежут бюджет программы по обеспечению боеготовности армии в Европе

Пентагон снизит финансирование программы по обеспечению боеготовности американской армии в Европе в 2026 году почти в 15 раз в сравнении с 2023-м, выяснило РИА... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T03:42:00+03:00

2025-09-10T03:42:00+03:00

2025-09-10T09:28:00+03:00

в мире

сша

европа

восточная европа

дональд трамп

пит хегсет

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 10 сен — РИА Новости. Пентагон снизит финансирование программы по обеспечению боеготовности американской армии в Европе в 2026 году почти в 15 раз в сравнении с 2023-м, выяснило РИА Новости, изучив документы ведомства.Речь идет о европейском сегменте программы Army Prepositioned Stocks-2 (APS-2), которая отвечает за американские склады предварительного размещения. Расходы на нее сокращаются четвертый год подряд:Как указано в проекте бюджета, решение связано с меморандумом шефа Пентагона Пита Хегсета, который предписал упразднять устаревшие программы, делать приоритетом высокотехнологичные проекты и перевести APS-2 в так называемый режим поддержания.СМИ ранее сообщали, что администрация президента Дональда Трампа готовит масштабное сокращение программ безопасности в Восточной Европе, включая сворачивание:В целом расходы на программу APS должны сократиться с 660,2 миллиона долларов в 2023 году до 330,8 миллиона в 2026-м, что, согласно документам, отражает стратегический сдвиг Вашингтона от Европы в сторону Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20250831/nato-2038604287.html

https://ria.ru/20250907/kornev-2040051603.html

сша

европа

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, восточная европа, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша