Рейтинг@Mail.ru
США урежут бюджет программы по обеспечению боеготовности армии в Европе - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 10.09.2025 (обновлено: 09:28 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/pentagon-2040837544.html
США урежут бюджет программы по обеспечению боеготовности армии в Европе
США урежут бюджет программы по обеспечению боеготовности армии в Европе - РИА Новости, 10.09.2025
США урежут бюджет программы по обеспечению боеготовности армии в Европе
Пентагон снизит финансирование программы по обеспечению боеготовности американской армии в Европе в 2026 году почти в 15 раз в сравнении с 2023-м, выяснило РИА... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T03:42:00+03:00
2025-09-10T09:28:00+03:00
в мире
сша
европа
восточная европа
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 10 сен — РИА Новости. Пентагон снизит финансирование программы по обеспечению боеготовности американской армии в Европе в 2026 году почти в 15 раз в сравнении с 2023-м, выяснило РИА Новости, изучив документы ведомства.Речь идет о европейском сегменте программы Army Prepositioned Stocks-2 (APS-2), которая отвечает за американские склады предварительного размещения. Расходы на нее сокращаются четвертый год подряд:Как указано в проекте бюджета, решение связано с меморандумом шефа Пентагона Пита Хегсета, который предписал упразднять устаревшие программы, делать приоритетом высокотехнологичные проекты и перевести APS-2 в так называемый режим поддержания.СМИ ранее сообщали, что администрация президента Дональда Трампа готовит масштабное сокращение программ безопасности в Восточной Европе, включая сворачивание:В целом расходы на программу APS должны сократиться с 660,2 миллиона долларов в 2023 году до 330,8 миллиона в 2026-м, что, согласно документам, отражает стратегический сдвиг Вашингтона от Европы в сторону Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20250831/nato-2038604287.html
https://ria.ru/20250907/kornev-2040051603.html
сша
европа
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, восточная европа, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Восточная Европа, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США

США урежут бюджет программы по обеспечению боеготовности армии в Европе

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 10 сен — РИА Новости. Пентагон снизит финансирование программы по обеспечению боеготовности американской армии в Европе в 2026 году почти в 15 раз в сравнении с 2023-м, выяснило РИА Новости, изучив документы ведомства.
Речь идет о европейском сегменте программы Army Prepositioned Stocks-2 (APS-2), которая отвечает за американские склады предварительного размещения. Расходы на нее сокращаются четвертый год подряд:
  • в 2023 году они составляли около 495 миллионов долларов;
  • в 2024-м — 251,7 миллиона;
  • в 2025-м — 116,9 миллиона;
  • в следующем году — 33,4 миллиона.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
В США спрогнозировали последствия ввода войск НАТО на Украину
31 августа, 03:18
Как указано в проекте бюджета, решение связано с меморандумом шефа Пентагона Пита Хегсета, который предписал упразднять устаревшие программы, делать приоритетом высокотехнологичные проекты и перевести APS-2 в так называемый режим поддержания.
СМИ ранее сообщали, что администрация президента Дональда Трампа готовит масштабное сокращение программ безопасности в Восточной Европе, включая сворачивание:
  • Балтийской инициативы безопасности, которая направлена на укрепление обороноспособности Эстонии, Латвии и Литвы;
  • финансирования по статье 333 закона США, предусматривающей подготовку, обмен разведданными и поставки техники для армий стран-партнеров.
В целом расходы на программу APS должны сократиться с 660,2 миллиона долларов в 2023 году до 330,8 миллиона в 2026-м, что, согласно документам, отражает стратегический сдвиг Вашингтона от Европы в сторону Тихоокеанского региона.
Десант, состоящий из морских пехотинцев США и эстонского разведывательного подразделения Кайтселиита - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
"Близко к катастрофе". Европа получила тревожный сигнал от США
7 сентября, 08:00
 
В миреСШАЕвропаВосточная ЕвропаДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала