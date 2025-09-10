Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году
02:15 10.09.2025
Россиян предупредили о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году
Россиян предупредили о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году - РИА Новости, 10.09.2025
Россиян предупредили о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году
Индексация пенсий с 2026 года будет проходить в два этапа. Кого она коснется, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим... РИА Новости, 10.09.2025
россия
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
общество
пенсии
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Индексация пенсий с 2026 года будет проходить в два этапа. Кого она коснется, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.По его словам, первый этап пройдет в феврале и будет связан с фактической инфляцией в 2025 году."По предварительным расчетам, ее показатель может достичь 9%. В результате фиксированная выплата к пенсии по старости предположительно возрастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а цена индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) составит 158,80 рубля", — поясняет эксперт.Второй этап запланирован на апрель, размер выплат будет зависеть от доходов Социального фонда и темпов увеличения средней зарплаты по России.При этом сохраняются все надбавки за иждивенцев, работу на Крайнем Севере, в сельской местности, а также доплата до прожиточного минимума, подчеркнул Виноградов.
россия
россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), общество, пенсии
Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Общество, Пенсии
Россиян предупредили о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году

Профессор Виноградов предупредил о двухэтапной индексации пенсий в 2026 году

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Индексация пенсий с 2026 года будет проходить в два этапа. Кого она коснется, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
По его словам, первый этап пройдет в феврале и будет связан с фактической инфляцией в 2025 году.
"По предварительным расчетам, ее показатель может достичь 9%. В результате фиксированная выплата к пенсии по старости предположительно возрастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а цена индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) составит 158,80 рубля", — поясняет эксперт.
Второй этап запланирован на апрель, размер выплат будет зависеть от доходов Социального фонда и темпов увеличения средней зарплаты по России.
При этом сохраняются все надбавки за иждивенцев, работу на Крайнем Севере, в сельской местности, а также доплата до прожиточного минимума, подчеркнул Виноградов.
Россия Вадим Виноградов Высшая школа экономики (ВШЭ) Общество Пенсии
 
 
