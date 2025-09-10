https://ria.ru/20250910/pensii-2040810615.html

Россиян предупредили о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году

2025-09-10T02:15:00+03:00

россия

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

общество

пенсии

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Индексация пенсий с 2026 года будет проходить в два этапа. Кого она коснется, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.По его словам, первый этап пройдет в феврале и будет связан с фактической инфляцией в 2025 году."По предварительным расчетам, ее показатель может достичь 9%. В результате фиксированная выплата к пенсии по старости предположительно возрастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а цена индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) составит 158,80 рубля", — поясняет эксперт.Второй этап запланирован на апрель, размер выплат будет зависеть от доходов Социального фонда и темпов увеличения средней зарплаты по России.При этом сохраняются все надбавки за иждивенцев, работу на Крайнем Севере, в сельской местности, а также доплата до прожиточного минимума, подчеркнул Виноградов.

россия

2025

