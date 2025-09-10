В Пекине открылся новый офис Sputnik

https://ria.ru/20250910/pekin-2040997652.html

ПЕКИН, 10 сен — РИА Новости. Торжественная церемония открытия нового офиса международного информационного агентства Sputnik состоялась в среду в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии приняли участие посол России в КНР Игорь Моргулов и генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, по видеосвязи с речами выступили официальный представитель МИД России Мария Захарова и генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Сегодня связи между нашими странами являются образцом того, как конструктивно настроенные крупные соседние державы должны выстраивать диалог в XXI веке. Несомненно, важная роль в процессе освещения того, что происходит в российско-китайских отношениях, принадлежит СМИ", — заявил Моргулов. Он отметил, что "высокую ценность имеет и работа тех медиакомпаний, кто доносит объективный взгляд о современном Китае до российской аудитории и рассказывает китайским друзьям о событиях в нашей стране". В свою очередь, генсек Шанхайской организации сотрудничества отметил, что "секретариат ШОС очень тесно взаимодействует как с международным информационным агентством "Россия сегодня" в целом, так и с его подразделением — агентством Sputnik". "Можно по праву сказать, что Sputnik China за десять лет превратился в лидера и рекордсмена по ряду показателей среди зарубежных СМИ в Китае", — подчеркнул Ермекбаев. Почетный гость мероприятия, российский космонавт Александр Гребенкин в своей речи напомнил об успешной истории многолетнего российско-китайского сотрудничества в космосе и подчеркнул, что подобные инициативы активно развиваются и на земле — в экономике, науке и культуре. "Сегодня на открытии нового офиса международного агентства мы вместе с вами запускаем своего рода спутник в медиапространство Китая. Уверен, этот проект укрепит обмен информацией и идеями между Россией и Китаем", — заявил космонавт. На открытии пекинского офиса Sputnik была представлена часть экспозиции фотовыставки проекта "Освобождение. Мир народам", включающая уникальный фотоархив Совинформбюро времен военных лет. "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Агентство ставит перед собой исключительно созидательные цели — без вмешательства во внутренние дела стран присутствия. Главная миссия медиагруппы — представить справедливый образ России и сделать ее понятной для разных регионов, а также сблизить страны с многомиллионной аудиторией агентства по всему миру. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом она объединяет сайты и соцсети Sputnik на 30+ языках, радиовещание на 14 языках и информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Двадцать четыре мультимедийных центра Sputnik расположены по всему миру. В России медиагруппа представлена лидирующим информационным агентством РИА Новости и сайтом ria.ru, информационным агентством Baltnews, а также информационными ресурсами ПРАЙМ, ИноСМИ, "Украина.ру", ТОК/КОТ, "Социальный̆ навигатор", Arctic.ru, центром экономических исследований РИА Рейтинг и радио Sputnik. Sputnik China уже больше дсяти лет является важной частью китайского медиаландшафта.

