Подмосковные педагоги поделились опытом на конференции в Химках

Педагогическая конференция "Школа молодого учителя" прошла в Химках, где участники поделились своим опытом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T15:24:00+03:00

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Педагогическая конференция "Школа молодого учителя" прошла в Химках, где участники поделились своим опытом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. На базе школы "Форум" педагоги Московской области рассказали молодым специалистам, как справиться с нагрузками и найти общий язык с учениками и коллегами. Участниками стали призеры престижного конкурса "Учитель года", победители различных региональных и всероссийских профессиональных соревнований. Среди них - заслуженный учитель России Ольга Шкунова. В профессии педагог уже 44 года. "Чтобы урок получился результативным, нужно относиться к нему, как к ребенку, которого мы рождаем и сопровождаем всю жизнь. И относиться к уроку, как к жизни, которую мы проживаем. Из этого складывается вся дальнейшая судьба", — сказала Шкунова, ее слова приводит пресс-служба. Погрузил с головой в свои лекции по географии и победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России" Павел Красновид. Для молодых коллег педагог подготовил авторский мастер-класс "У России нет границ. У России есть только горизонты". "Безусловно, любой успех складывается из учения у мастеров. И благодаря тому, что есть возможность прикоснуться к этому мастерству", — подчеркнул начальник управления по образованию администрации Химок Юрий Кандалов. Живые дискуссии, профессиональный юмор, интерактивные сессии и многое другое было включено в программу каждого лектора. Все было направлено на то, чтобы передать молодым специалистам истинный дух преподавательского мастерства. Молодые педагоги получили хорошую возможность научиться новым методикам и подходам, а также обменяться опытом с опытными коллегами.

