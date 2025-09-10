Рейтинг@Mail.ru
17:59 10.09.2025
Пашинян оценил перспективы развития отношений между Россией и Арменией
2025-09-10T17:59:00+03:00
2025-09-10T18:07:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
сша
никол пашинян
дональд трамп
ильхам алиев
ЕРЕВАН, 10 сен – РИА Новости. Вашингтонские договоренности лидеров Армении, США и Азербайджана позволяют углубить армяно-российские и армяно-иранские отношения, заявил в среду армянский премьер Никол Пашинян. В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. "Что дают вашингтонские договоренности в контексте армяно-российских и армяно-иранских отношений? Дают возможность углублять эти отношения. Я должен прямо сказать, что во время телефонного разговора и во время встречи с президентом РФ, и во время встречи с президентом Ирана я говорил о тех возможностях, которые открываются для углубления наших отношений", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Ранее Пашинян заявлял, что проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания" станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении. В Ереване ранее заявляли, что "Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории Армении и обеспечат поступление доходов в госбюджет республики. Пашинян также отметил, что в результате реализации проекта Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия - возможность железнодорожной связи с Ираном.
в мире, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, США, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Ильхам Алиев
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 сен – РИА Новости. Вашингтонские договоренности лидеров Армении, США и Азербайджана позволяют углубить армяно-российские и армяно-иранские отношения, заявил в среду армянский премьер Никол Пашинян.
В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
"Что дают вашингтонские договоренности в контексте армяно-российских и армяно-иранских отношений? Дают возможность углублять эти отношения. Я должен прямо сказать, что во время телефонного разговора и во время встречи с президентом РФ, и во время встречи с президентом Ирана я говорил о тех возможностях, которые открываются для углубления наших отношений", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
Ранее Пашинян заявлял, что проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания" станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении.
В Ереване ранее заявляли, что "Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории Армении и обеспечат поступление доходов в госбюджет республики. Пашинян также отметил, что в результате реализации проекта Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия - возможность железнодорожной связи с Ираном.
Пашинян попал в неловкую ситуацию, заявили в Госдуме
24 июня, 13:23
 
