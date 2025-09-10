https://ria.ru/20250910/pashinjane-2041030438.html

Пашинян оценил перспективы развития отношений между Россией и Арменией

Пашинян оценил перспективы развития отношений между Россией и Арменией - РИА Новости, 10.09.2025

Пашинян оценил перспективы развития отношений между Россией и Арменией

Вашингтонские договоренности лидеров Армении, США и Азербайджана позволяют углубить армяно-российские и армяно-иранские отношения, заявил в среду армянский... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T17:59:00+03:00

2025-09-10T17:59:00+03:00

2025-09-10T18:07:00+03:00

в мире

армения

азербайджан

сша

никол пашинян

дональд трамп

ильхам алиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686478_0:129:3126:1887_1920x0_80_0_0_4e7d7e2b0ffdd3da22d5a5cc5fad0db7.jpg

ЕРЕВАН, 10 сен – РИА Новости. Вашингтонские договоренности лидеров Армении, США и Азербайджана позволяют углубить армяно-российские и армяно-иранские отношения, заявил в среду армянский премьер Никол Пашинян. В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. "Что дают вашингтонские договоренности в контексте армяно-российских и армяно-иранских отношений? Дают возможность углублять эти отношения. Я должен прямо сказать, что во время телефонного разговора и во время встречи с президентом РФ, и во время встречи с президентом Ирана я говорил о тех возможностях, которые открываются для углубления наших отношений", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Ранее Пашинян заявлял, что проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания" станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении. В Ереване ранее заявляли, что "Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории Армении и обеспечат поступление доходов в госбюджет республики. Пашинян также отметил, что в результате реализации проекта Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия - возможность железнодорожной связи с Ираном.

https://ria.ru/20250624/armeniya-2025080560.html

армения

азербайджан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев