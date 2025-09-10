https://ria.ru/20250910/parki-2040953944.html

Более 2,7 млрд руб направили в Челябинской области на обустройство парков

Более 2,7 млрд руб направили в Челябинской области на обустройство парков - РИА Новости, 10.09.2025

Более 2,7 млрд руб направили в Челябинской области на обустройство парков

2025-09-10

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

благоустройство

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен – РИА Новости. Более 2,7 миллиарда рублей направили в Челябинской области в 2025 году на благоустройство общественных пространств, в порядок были приведены почти 400 объектов, сообщил глава региона Алексей Текслер. "В этом году в рамках проекта формирования комфортной городской среды и инициативного бюджетирования направили на эти цели более 2,7 миллиарда рублей. Приводим в порядок 392 объекта во всех 43 муниципальных образованиях. Полностью завершили и оплатили работы только 5 муниципалитетов: Нагайбакский, Варненский муниципальные округа, Усть-Катав, Снежинск, Локомотивный. При том, что де-факто работы завершены более чем на 90% объектов. То есть в целом… на подавляющем большинстве объектов работы завершены, жители могут уже насладиться новыми объектами благоустройства", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. По данным пресс-службы, Текслер призвал глав муниципальных образований региона активно использовать федеральное финансирование для благоустройства и готовить заявки на конкурс 2026 года. Сейчас реализуются 8 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, пять из которых, включая Парк Автозаводцев и набережную в Миассе, будут завершены уже в этом году, уточняется в сообщении. Еще пять проектов из Челябинской области стали победителями юбилейного конкурса и будут реализованы в Аше, Симе, Южноуральске, Трехгорном и Снежинске в ближайшие два года, поясняется в сообщении. Глава региона подчеркнул необходимость повышения эффективности использования земельных участков, ликвидации незаконных объектов и создания новых общественных пространств, в том числе пешеходных зон и скверов. К примеру, в Челябинске на участке проспекта Победы (ул. Салавата Юлаева – ул. Молдавская), где была незаконная стоянка, формируется новая пешеходная зона и "Аллея Героев", посвященная участникам СВО, отмечает пресс-служба. Так, по данным пресс-службы администрации Челябинска, в этом году в Челябинске по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" благоустраивается 14 общественных территорий. В том числе завершен очередной этап благоустройства парка "Монастырская заимка "Плодушка" - уже несколько лет эта территория является безусловным лидером народного голосования нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Реконструкцию парка, который является объектом культурного наследия, начали еще в 2018 году: из заброшенного плодово-ягодного сада получился полноценный всесезонный парк, добавляется в сообщении. В этом году благоустройство коснулось исторического ландшафта, ограниченного улицами Энергетиков, Гранитной, Агалакова и Бобруйской - здесь проложили новые широкие тропинки, причем плитка на них уложена максимально износоустойчивая. По словам главы Челябинска Алексея Лошкина, это место исторически было центром притяжения. "И вот уже несколько лет, шаг за шагом, парк преображается, приобретает новый вид, сохраняя свой смысл. В этом году мы выполнили достаточно большой объем работ. Теперь здесь комфортно гулять в любое время суток, в любой сезон. Жители вновь проголосовали за благоустройство "Плодушки", поэтому в следующем году продолжим, будем доводить работу до логического конца. Следующим этапом запланировано наполнение парка новыми малыми архитектурными формами для детей, строительство спортивной и прогулочной зон отдыха", - цитирует пресс-служба слова Лошкина. Как рассказала глава администрации Ленинского района Ольга Гущина, в первую очередь заботятся о безопасности нахождения здесь жителей в любое время года. "Чтобы качественно очищать дорожки техникой от снега и наледи, использовали более прочное и антивандальное покрытие. Надеемся, что оно прослужит нам долгие годы", - цитирует пресс-служба слова Гущиной. Кроме того, по данным пресс-службы администрации Златоуста, подошли к завершению работы в сквере имени скульптора Владимира Жарикова - общественное пространство между улицами Дворцовой и Тургенева преобразилось благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России. Специалисты подрядной организации завершили укладку всей тротуарной плитки, установили скамейки и фонари, а также смонтировали металлические перголы для уличных качелей, впереди еще установка жанровой скульптуры, изображающей ладони, которые держат живую яблоню, отмечается в сообщении. На данный момент контракт выполнен на 100 процентов, и осуществляется процесс приемки работ. "Общий объем финансирования составил 32 миллиона рублей. Средства направлены из федерального, регионального и местного бюджетов. Особенное внимание уделили озеленению – сквер должен быть по-настоящему уютным", – цитирует пресс-служба слова главы округа Олега Решетникова.

челябинская область

2025

челябинская область, алексей текслер, благоустройство