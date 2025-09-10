В центре Парижа начались столкновения между протестующими и силовиками
Стычки между протестующими и силовиками происходят на площади в центре Парижа
Протесты во Франции из-за мер жесткой экономии
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Стычки между протестующими и силовиками происходят на площади в центре Парижа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на своего журналиста.
"На Площади Республики в Париже уже примерно 30 минут происходят столкновения между последними манифестантами шествия и силами правопорядка", - указывает телеканал.
По его данным, акции в этом районе проходили без инцидентов, однако вечером некоторые из участников начали поджигать мусорки, и силовикам пришлось вмешаться.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей.
В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Министерство обороны, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.