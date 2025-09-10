https://ria.ru/20250910/parizh-2040970028.html
Во Франции прошла церемония передачи полномочий новому премьеру
Во Франции прошла церемония передачи полномочий новому премьеру - РИА Новости, 10.09.2025
Во Франции прошла церемония передачи полномочий новому премьеру
Церемония передачи полномочий новому премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню прошла в Париже, трансляцию вело французское правительство в соцсети X. РИА Новости, 10.09.2025
ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости. Церемония передачи полномочий новому премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню прошла в Париже, трансляцию вело французское правительство в соцсети X. Накануне президент Эммануэль Макрон назначил главу минобороны Лекорню новым премьером после того, как в понедельник депутаты выразили недоверие правительству его предшественника Франсуа Байру. Около 13.00 мск Лекорню прибыл в Матиньонский дворец, где находится резиденция премьер-министра. Байру встретил своего преемника снаружи, после чего они удалились на переговоры. Затем оба политика выступили с кратким заявлением во дворе резиденции и обменялись рукопожатием. Лекорню поблагодарил Байру за выраженную ему поддержку и заявил, что начнет с сегодняшнего дня консультации с различными политическими силами. Теперь новому премьеру предстоит сформировать правительство. Он также сообщил, что скоре выступит с обращением.
Во Франции прошла церемония передачи полномочий новому премьеру
