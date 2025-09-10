Рейтинг@Mail.ru
Во Франции прошла церемония передачи полномочий новому премьеру - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/parizh-2040970028.html
Во Франции прошла церемония передачи полномочий новому премьеру
Во Франции прошла церемония передачи полномочий новому премьеру - РИА Новости, 10.09.2025
Во Франции прошла церемония передачи полномочий новому премьеру
Церемония передачи полномочий новому премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню прошла в Париже, трансляцию вело французское правительство в соцсети X. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:57:00+03:00
2025-09-10T14:57:00+03:00
в мире
франция
париж
себастьян лекорню
франсуа байру
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95542b22a0533caecf6d02731f6106ea.jpg
ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости. Церемония передачи полномочий новому премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню прошла в Париже, трансляцию вело французское правительство в соцсети X. Накануне президент Эммануэль Макрон назначил главу минобороны Лекорню новым премьером после того, как в понедельник депутаты выразили недоверие правительству его предшественника Франсуа Байру. Около 13.00 мск Лекорню прибыл в Матиньонский дворец, где находится резиденция премьер-министра. Байру встретил своего преемника снаружи, после чего они удалились на переговоры. Затем оба политика выступили с кратким заявлением во дворе резиденции и обменялись рукопожатием. Лекорню поблагодарил Байру за выраженную ему поддержку и заявил, что начнет с сегодняшнего дня консультации с различными политическими силами. Теперь новому премьеру предстоит сформировать правительство. Он также сообщил, что скоре выступит с обращением.
https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040506925.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_2c7ff91ca0873a40c105e6e0f013b6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, себастьян лекорню, франсуа байру, эммануэль макрон
В мире, Франция, Париж, Себастьян Лекорню, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон
Во Франции прошла церемония передачи полномочий новому премьеру

В Париже прошла церемония передачи полномочий новому премьеру Лекорню

© AP Photo / Gonzalo FuentesСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости. Церемония передачи полномочий новому премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню прошла в Париже, трансляцию вело французское правительство в соцсети X.
Накануне президент Эммануэль Макрон назначил главу минобороны Лекорню новым премьером после того, как в понедельник депутаты выразили недоверие правительству его предшественника Франсуа Байру.
Около 13.00 мск Лекорню прибыл в Матиньонский дворец, где находится резиденция премьер-министра. Байру встретил своего преемника снаружи, после чего они удалились на переговоры. Затем оба политика выступили с кратким заявлением во дворе резиденции и обменялись рукопожатием.
Лекорню поблагодарил Байру за выраженную ему поддержку и заявил, что начнет с сегодняшнего дня консультации с различными политическими силами. Теперь новому премьеру предстоит сформировать правительство. Он также сообщил, что скоре выступит с обращением.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Расплата за Украину". Макрон поставил Францию на грань переворота
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияПарижСебастьян ЛекорнюФрансуа БайруЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала