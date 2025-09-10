https://ria.ru/20250910/parizh-2040864611.html
В Париже протестующие начали перекрывать улицы
В Париже протестующие начали перекрывать улицы - РИА Новости, 10.09.2025
В Париже протестующие начали перекрывать улицы
В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в знак недовольства мерами жесткой экономии, предложенными правительством, передает корреспондент... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:33:00+03:00
2025-09-10T10:33:00+03:00
2025-09-10T12:56:00+03:00
франция
париж
тулуза
франсуа байру
в мире
беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040884512_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c11b14a45eb243f1053872e2cb8eece8.jpg
ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в знак недовольства мерами жесткой экономии, предложенными правительством, передает корреспондент РИА Новости.Около одного из лицеев на востоке Парижа протестующие вывалили на дорогу мусор и подожгли его, в результате движение было перекрыто. В этом районе заметили большую группу правоохранителей в полной экипировке.На парижской кольцевой автодороге также произошли попытки блокировок, пишет портал Actu Paris. В общей сложности демонстрантам удалось в разное время заблокировать около шести важных развязок.По данным газеты Depeche, участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.Причина протестовВ июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире". Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040864004.html
https://ria.ru/20250909/parizh-2040652972.html
франция
париж
тулуза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040884512_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f8ec052df15e6ec84f38dffb5326001.jpg
Массовые беспорядки в Париже
Во Франции вспыхнули массовые беспорядки из-за предложенных правительством мер жесткой экономии.
2025-09-10T10:33
true
PT2M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, тулуза, франсуа байру, в мире, беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии
Франция, Париж, Тулуза, Франсуа Байру, В мире, Беспорядки во Франции из-за мер жесткой экономии
В Париже протестующие начали перекрывать улицы
В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры
ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в знак недовольства мерами жесткой экономии, предложенными правительством, передает корреспондент РИА Новости.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около 100 тысяч человек. Власти опасаются беспорядков. Среди сторонников движения были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов".
Около одного из лицеев на востоке Парижа
протестующие вывалили на дорогу мусор и подожгли его, в результате движение было перекрыто. В этом районе заметили большую группу правоохранителей в полной экипировке.
На парижской кольцевой автодороге также произошли попытки блокировок, пишет портал Actu Paris. В общей сложности демонстрантам удалось в разное время заблокировать около шести важных развязок.
По данным газеты Depeche, участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы
. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.
В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру
представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.