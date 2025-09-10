https://ria.ru/20250910/parizh-2040864611.html

В Париже протестующие начали перекрывать улицы

В Париже протестующие начали перекрывать улицы - РИА Новости, 10.09.2025

В Париже протестующие начали перекрывать улицы

В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в знак недовольства мерами жесткой экономии, предложенными правительством, передает корреспондент... РИА Новости, 10.09.2025

ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в знак недовольства мерами жесткой экономии, предложенными правительством, передает корреспондент РИА Новости.Около одного из лицеев на востоке Парижа протестующие вывалили на дорогу мусор и подожгли его, в результате движение было перекрыто. В этом районе заметили большую группу правоохранителей в полной экипировке.На парижской кольцевой автодороге также произошли попытки блокировок, пишет портал Actu Paris. В общей сложности демонстрантам удалось в разное время заблокировать около шести важных развязок.По данным газеты Depeche, участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.Причина протестовВ июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире". Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

