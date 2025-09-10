Рейтинг@Mail.ru
В Париже протестующие начали перекрывать улицы - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 10.09.2025 (обновлено: 12:56 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/parizh-2040864611.html
В Париже протестующие начали перекрывать улицы
В Париже протестующие начали перекрывать улицы - РИА Новости, 10.09.2025
В Париже протестующие начали перекрывать улицы
В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в знак недовольства мерами жесткой экономии, предложенными правительством, передает корреспондент... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:33:00+03:00
2025-09-10T12:56:00+03:00
франция
париж
тулуза
франсуа байру
в мире
беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040884512_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c11b14a45eb243f1053872e2cb8eece8.jpg
ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в знак недовольства мерами жесткой экономии, предложенными правительством, передает корреспондент РИА Новости.Около одного из лицеев на востоке Парижа протестующие вывалили на дорогу мусор и подожгли его, в результате движение было перекрыто. В этом районе заметили большую группу правоохранителей в полной экипировке.На парижской кольцевой автодороге также произошли попытки блокировок, пишет портал Actu Paris. В общей сложности демонстрантам удалось в разное время заблокировать около шести важных развязок.По данным газеты Depeche, участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.Причина протестовВ июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире". Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040864004.html
https://ria.ru/20250909/parizh-2040652972.html
франция
париж
тулуза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Массовые беспорядки в Париже
Во Франции вспыхнули массовые беспорядки из-за предложенных правительством мер жесткой экономии.
2025-09-10T10:33
true
PT2M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040884512_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f8ec052df15e6ec84f38dffb5326001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, париж, тулуза, франсуа байру, в мире, беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии
Франция, Париж, Тулуза, Франсуа Байру, В мире, Беспорядки во Франции из-за мер жесткой экономии
В Париже протестующие начали перекрывать улицы

В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры

Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в знак недовольства мерами жесткой экономии, предложенными правительством, передает корреспондент РИА Новости.

В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около 100 тысяч человек. Власти опасаются беспорядков. Среди сторонников движения были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов".

© Getty Images / Tom NicholsonДемонстранты блокируют автомобили у площади Ла-Шапель в Париже. 10 сентября 2025
Беспорядки в Париже - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Getty Images / Tom Nicholson
Демонстранты блокируют автомобили у площади Ла-Шапель в Париже. 10 сентября 2025
Около одного из лицеев на востоке Парижа протестующие вывалили на дорогу мусор и подожгли его, в результате движение было перекрыто. В этом районе заметили большую группу правоохранителей в полной экипировке.
На парижской кольцевой автодороге также произошли попытки блокировок, пишет портал Actu Paris. В общей сложности демонстрантам удалось в разное время заблокировать около шести важных развязок.
Французская полиция разгоняет протестующих во время акции Заблокируем все в Марселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Во Франции в преддверии акции протеста задержали более 70 человек
Вчера, 10:30
По данным газеты Depeche, участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.

Причина протестов

В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
Голова свиньи, обнаруженная на улице в Париже - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Париже к мечетями подкинули головы свиней
9 сентября, 13:03
 
ФранцияПарижТулузаФрансуа БайруВ миреБеспорядки во Франции из-за мер жесткой экономии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала