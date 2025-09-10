https://ria.ru/20250910/oshibka-2040773457.html

Слишком поздно: США допустили в отношении России катастрофическую ошибку

Если судить по новостям, заявлениям и событиям последних дней, то возникает ощущение, что старые добрые времена пика холодной войны возвращаются, причем на адских стероидах. Западные пропагандисты буквально светятся от счастья, потому что дан зеленый свет на любую ересь. Главное, чтобы звучали две темы: а) Россия на грани развала; б) Россия вот-вот захватит весь мир, и надо ее остановить.В минувший понедельник в Минфине США прошла встреча американских и европейских официальных лиц, где обсуждались "различные методы экономического давления на Россию", после чего министр финансов Бессент прямо пригрозил Москве "жесткими мерами", которые будут приняты совместно с европейцами.Совершенно неважно, что параллельно с этим представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина уже готова к остановке боестолкновений с Россией по текущей линии фронта в обмен на гарантии безопасности и что мирная сделка может включать защиту приходов РПЦ и русскоговорящего населения. Карфаген должен быть разрушен, и всякие глупые разговоры о мире только раздражают и отвлекают.И вообще, о каком мире можно говорить, когда русские танки уже готовы месить прибалтийскую и скандинавскую грязь? Вчера британское издание The Telegraph опубликовало совершенно секретное интервью с министром обороны Швеции Юнсоном. По его словам, "у Европы есть лишь узкое окно времени для подготовки к новой войне вдоль уязвимой северной границы с Россией", потому что, разделавшись с Украиной, "обученные и закаленные в боях русские войска и оборонная промышленность, работающая в режиме войны, могут позволить Владимиру Путину начать ограниченное вторжение в Северную Скандинавию и Балтийский регион".Но и это не самое страшное. Как было отмечено во вчерашнем материале Reuters, заканчивать конфликт на Украине никак нельзя из-за русских убийц и психопатов. Согласно цитируемым экспертам из Глобальной инициативы против международной организованной преступности, после окончания конфликта с фронта вернутся полтора миллиона русских солдат, из которых добрая половина — бывшие уголовники и маньяки, и они, естественно, первым делом хлынут на Запад и начнут вытаптывать, пытать и насиловать волшебный сад. Вам это надо? Вот то-то и оно.Мало того, России никто и никогда не должен подать руки, потому что она — главный враг одуванчиков, бобров и канареек, а СВО — угроза мировой экологии. Специально для России был даже придуман термин "экоцид на Украине", который красочно расписывается в новой одноименной книге авторки с украинской фамилией. Один ужасающий пример: добрые и мирные украинские крестьяне теперь будут вынуждены выращивать не коров, а козлов, потому что они легче и под ними не взрываются противотанковые мины.Впрочем, среди этого безумия начинают появляться здравые голоса, которые доносят одну простую мысль: демонизировать Россию глупо, давить на нее бесполезно и вредно, нужно договариваться. Пока не поздно.Согласно вчерашнему материалу Foreign Affairs "Неправильный подход к дипломатии с Россией", "после более чем трех лет войны российская экономика не рухнула под давлением санкций", "опытные экономические руководители страны смогли удержать рост ВВП выше четырех процентов", "уровни занятости, потребления и доступ к кредитам остаются высокими" и, к сожалению, "внешних признаков недовольства среди элит или общества, способных угрожать власти Путина, в целом не наблюдается". Вывод: Путин только усилил позиции для достижения военной победы — и время работает на него. Ну а раз давление не сработало — надо договариваться.Издание Responsible Statecraft пошло еще дальше. По мнению авторов статьи "Переговоры и бомбежки Путина — не взаимоисключающие вещи", возможность заключения мира с Россией по Украине еще остается даже на фоне того, что Москве этот мир уже не очень-то нужен, так как русские войска уверенно идут вперед и в любом случае добьются своих целей.По мнению экспертов издания, "Трампу нужно игнорировать призывы к ужесточению санкций и наращиванию военного давления на Россию" и "сосредоточиться на дипломатии, инициировав серьезные рабочие переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом, которые смогут начать вырабатывать условия урегулирования": "Этот шаг может быть непопулярным, но настоящие переговоры рано или поздно должны начаться, а промедление не приблизит мир".Почему? Потому что "откладывать дипломатию и продолжать борьбу на поле боя до тех пор, пока Путин не сложит оружие, скорее ухудшит положение Украины, чем улучшит", поэтому "если Путин действительно открыт к переговорам, пусть даже на рабочем уровне и при продолжающихся военных действиях, Украине стоит воспользоваться этой возможностью". Вывод: "Кажется, Путин готов задуматься об окончании конфликта и вести переговоры о мирных условиях. Если Трамп серьезно настроен на достижение мира, он не должен упускать этот шанс".Ресурс Washington Examiner и вовсе переступил все красные линии и, скорее всего, навсегда попал в списки "нерукопожатных". В свежей статье "Опасности синдрома помешательства на Путине" утверждается, что президент России "не представляет собой органической угрозы" для их "национальной безопасности или национальных интересов", а коллективный Запад одержим навязчивым состоянием иррациональной ненависти к российскому лидеру. В частности, "постоянная антипатия Госдепа США к России Путина — это не просто глупость: это самоубийство".Согласно статье, их безумная "политика в отношении Путина прямо противоречит национальным интересам и снижает безопасность американцев". Ключевая мысль: "Путин — не безумец, каким его изображают СМИ. Он националист и будет делать все, что считает лучшим для своей страны. Нам лишь нужно показать ему, что интересы Америки совпадают с российскими. Путин знал это когда-то, но Вашингтон сделал все, чтобы повернуть его против нас. Нам давно пора на "великую перезагрузку" между США и Россией. Будем надеяться, что лидеры наших стран осознают это вовремя".Отрадно, что на той стороне все громче звучит мысль, что Запад сделал в отношении России колоссальную, возможно, фатальную ошибку. Насколько разделяет эту мысль нынешнее руководство США, мы узнаем совсем скоро: не по словам, а по конкретным делам.

