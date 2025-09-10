Акции Oracle подскочили на 30 процентов

Рейтинг@Mail.ru
11:16 10.09.2025 (обновлено: 11:34 10.09.2025)
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Акции американского производителя программного обеспечения Oracle до открытия основных торгов дорожают на 30% - сильнейшими темпами с 1999 года - по итогам успеха облачного подразделения компании, свидетельствуют данные торгов. После закрытия торгов вторника акции компании дорожают на 29,87%, до 313,66 доллара. До этого сопоставимый рост стоимости наблюдался в июне 1999 года (чуть более 31%). По итогам торгов вторника бумаги подорожали на 1,27%, до 241,51 доллара. Инвесторы обратили внимание на отчёт компании. Так, в прошедшем квартале финансового года (завершился 31 августа) выручка подразделения облачных технологий подскочила на 27,8% в годовом выражении, до 7,186 миллиарда долларов. В том числе выручка от облачной инфраструктуры поднялась до 3,347 миллиарда долларов, или на 55,3%. Компания также ожидает в текущем квартале роста выручки на 12-14%, приводит портал Market Watch прогноз гендиректора компании, что соответствует 16,9-17,3 миллиарда долларов - это выше ожиданий рынков в 16,2 миллиарда. В то же время чистая прибыль компании практически не изменилась в годовом выражении и составила 2,927 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 1,01 доллара с 1,03 доллара годом ранее, скорректированная прибыль составила 1,47 доллара при прогнозе в 1,48 доллара. Общая выручка за квартал поднялась на 12,2% к прошлому году, до 14,926 миллиарда долларов, прогноз составлял 15,03 миллиарда. Американская Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Акции американского производителя программного обеспечения Oracle до открытия основных торгов дорожают на 30% - сильнейшими темпами с 1999 года - по итогам успеха облачного подразделения компании, свидетельствуют данные торгов.
После закрытия торгов вторника акции компании дорожают на 29,87%, до 313,66 доллара. До этого сопоставимый рост стоимости наблюдался в июне 1999 года (чуть более 31%). По итогам торгов вторника бумаги подорожали на 1,27%, до 241,51 доллара.
Инвесторы обратили внимание на отчёт компании. Так, в прошедшем квартале финансового года (завершился 31 августа) выручка подразделения облачных технологий подскочила на 27,8% в годовом выражении, до 7,186 миллиарда долларов. В том числе выручка от облачной инфраструктуры поднялась до 3,347 миллиарда долларов, или на 55,3%.
Компания также ожидает в текущем квартале роста выручки на 12-14%, приводит портал Market Watch прогноз гендиректора компании, что соответствует 16,9-17,3 миллиарда долларов - это выше ожиданий рынков в 16,2 миллиарда.
В то же время чистая прибыль компании практически не изменилась в годовом выражении и составила 2,927 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 1,01 доллара с 1,03 доллара годом ранее, скорректированная прибыль составила 1,47 доллара при прогнозе в 1,48 доллара.
Общая выручка за квартал поднялась на 12,2% к прошлому году, до 14,926 миллиарда долларов, прогноз составлял 15,03 миллиарда.
Американская Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
