https://ria.ru/20250910/oracle--2040875726.html

Акции Oracle подскочили на 30 процентов

Акции Oracle подскочили на 30 процентов - РИА Новости, 10.09.2025

Акции Oracle подскочили на 30 процентов

Акции американского производителя программного обеспечения Oracle до открытия основных торгов дорожают на 30% - сильнейшими темпами с 1999 года - по итогам... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T11:16:00+03:00

2025-09-10T11:16:00+03:00

2025-09-10T11:34:00+03:00

экономика

остин

техас

oracle corporation

https://cdnn21.img.ria.ru/images/30067/39/300673904_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_18a495001efeeb7af6919e6663f4d7be.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Акции американского производителя программного обеспечения Oracle до открытия основных торгов дорожают на 30% - сильнейшими темпами с 1999 года - по итогам успеха облачного подразделения компании, свидетельствуют данные торгов. После закрытия торгов вторника акции компании дорожают на 29,87%, до 313,66 доллара. До этого сопоставимый рост стоимости наблюдался в июне 1999 года (чуть более 31%). По итогам торгов вторника бумаги подорожали на 1,27%, до 241,51 доллара. Инвесторы обратили внимание на отчёт компании. Так, в прошедшем квартале финансового года (завершился 31 августа) выручка подразделения облачных технологий подскочила на 27,8% в годовом выражении, до 7,186 миллиарда долларов. В том числе выручка от облачной инфраструктуры поднялась до 3,347 миллиарда долларов, или на 55,3%. Компания также ожидает в текущем квартале роста выручки на 12-14%, приводит портал Market Watch прогноз гендиректора компании, что соответствует 16,9-17,3 миллиарда долларов - это выше ожиданий рынков в 16,2 миллиарда. В то же время чистая прибыль компании практически не изменилась в годовом выражении и составила 2,927 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 1,01 доллара с 1,03 доллара годом ранее, скорректированная прибыль составила 1,47 доллара при прогнозе в 1,48 доллара. Общая выручка за квартал поднялась на 12,2% к прошлому году, до 14,926 миллиарда долларов, прогноз составлял 15,03 миллиарда. Американская Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.

https://ria.ru/20250909/iphone-2040800941.html

https://ria.ru/20250910/mask-2040874361.html

остин

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, остин, техас, oracle corporation