Спикер нижегородского парламента Люлин готов делиться опытом с Абхазией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Нижегородские парламентарии готовы делиться с парламентом Абхазии своими наработками и видят большие перспективы сотрудничества, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на встрече с почетным консулом Республики Абхазия в Приволжском федеральном округе Владимиром Литвинчуком. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, одной из главных тем обсуждения стали перспективы сотрудничества с народным собранием Республики Абхазия. Литвинчук рассказал, что парламентарии Абхазии интересуются опытом Нижегородской области в сфере законотворчества и других направлениях парламентской деятельности. Спикер нижегородского парламента отметил, что Нижегородскую область и Абхазию связывают давние добрые отношения. "Наши "ПАЗы" пополняют парк общественного транспорта республики. Больницы комплектуются нижегородским медоборудованием. Наши строители строят в Абхазии дороги, социальные объекты, а абхазские студенты учатся в Нижнем Новгороде. 15 лет действует соглашение "О торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве" между правительствами Нижегородской области и Абхазии. А вот законодателям еще только предстоит наладить партнерские отношения", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Он заявил, что региональный парламент открыт к диалогу и готов поделиться законодательными практиками, а также опытом партийного строительства и реализации молодежной политики. "Ждем предложения от абхазских коллег, чтобы вместе сформировать программу сотрудничества, видим в нем большие перспективы", - сказал Люлин. В свою очередь Литвинчук отметил, что российско-абхазские отношения активно развиваются в содружестве с Белоруссией. "В настоящее время в Абхазии идет работа по изменению элементов политической структуры. Поэтому опыт нижегородцев интересен нам для развития парламентаризма. Сейчас обсуждается возможность перехода на смешанный принцип формирования парламента Абхазии – не только по мажоритарной, но и по пропорциональной системе для более широкого вовлечения жителей в законотворческую деятельность", - приводятся в сообщении слова почетного консула Абхазии в ПФО.

