https://ria.ru/20250910/oppozitsija-2040942418.html

В Молдавии оппозиция зарегистрировала вотум недоверия министру труда

В Молдавии оппозиция зарегистрировала вотум недоверия министру труда - РИА Новости, 10.09.2025

В Молдавии оппозиция зарегистрировала вотум недоверия министру труда

Депутаты от оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) зарегистрировали в парламенте и вотум недоверия министру труда и социальной защиты Алексею Бузу,... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T13:48:00+03:00

2025-09-10T13:48:00+03:00

2025-09-10T13:48:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

псрм

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Депутаты от оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) зарегистрировали в парламенте и вотум недоверия министру труда и социальной защиты Алексею Бузу, заявил журналистам на брифинге в Кишиневе представитель политсилы Владимир Односталко. Ранее Бузу, выступая на встрече с избирателями, назвал большую часть граждан Молдавии "быдлом" из-за того, что они не поддерживают курс властей республики на евроинтеграцию и критикуют правящую партию "Действие и солидарность". "Как мы и обещали, мы зарегистрировали в парламенте вотум недоверия министру Бузу. Государственный служащий не имеет права оскорблять граждан. У господина Бузу есть только один выход — уйти в отставку добровольно, чтобы сохранить хоть какую-то репутацию", — сказал Односталко. Депутат от ПСРМ также обратил внимание на то, что Бузу ранее индексировал пенсии всего на 15 % при текущей инфляции, превышающей 30 %, что вызвало дополнительное недовольство граждан. В понедельник Бузу опубликовал видеообращение, где извинился перед гражданами. Однако, несмотря на извинения, скандал продолжает набирать обороты и усиливает недовольство общественности и оппозиции. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20241205/moldavija-1987506823.html

https://ria.ru/20250703/oppozitsiya--2026876446.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, псрм, sputnik молдова, московский комсомолец