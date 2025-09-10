В Молдавии оппозиция зарегистрировала вотум недоверия министру труда
В Молдавии зарегистрировали вотум недоверия министру труда Бузу
КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Депутаты от оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) зарегистрировали в парламенте и вотум недоверия министру труда и социальной защиты Алексею Бузу, заявил журналистам на брифинге в Кишиневе представитель политсилы Владимир Односталко.
Ранее Бузу, выступая на встрече с избирателями, назвал большую часть граждан Молдавии "быдлом" из-за того, что они не поддерживают курс властей республики на евроинтеграцию и критикуют правящую партию "Действие и солидарность".
"Как мы и обещали, мы зарегистрировали в парламенте вотум недоверия министру Бузу. Государственный служащий не имеет права оскорблять граждан. У господина Бузу есть только один выход — уйти в отставку добровольно, чтобы сохранить хоть какую-то репутацию", — сказал Односталко.
Депутат от ПСРМ также обратил внимание на то, что Бузу ранее индексировал пенсии всего на 15 % при текущей инфляции, превышающей 30 %, что вызвало дополнительное недовольство граждан.
В понедельник Бузу опубликовал видеообращение, где извинился перед гражданами. Однако, несмотря на извинения, скандал продолжает набирать обороты и усиливает недовольство общественности и оппозиции.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.