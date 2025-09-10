Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН перенес заседание в связи с атакой Израиля на Катар - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/oon-2041033771.html
СБ ООН перенес заседание в связи с атакой Израиля на Катар
СБ ООН перенес заседание в связи с атакой Израиля на Катар - РИА Новости, 10.09.2025
СБ ООН перенес заседание в связи с атакой Израиля на Катар
Председательствующая в СБ ООН Республика Корея подтвердила перенос заседания Совета в связи с атакой Израиля против Катара на 11 сентября. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T18:07:00+03:00
2025-09-10T18:07:00+03:00
в мире
катар
израиль
доха
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a69c12aa05abf49750c3bbc6eea69e.jpg
ООН, 10 сен - РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Республика Корея подтвердила перенос заседания Совета в связи с атакой Израиля против Катара на 11 сентября. "Совет Безопасности перенес сегодняшний экстренный брифинг на тему "Ситуация на Ближнем Востоке" на завтрашнюю вторую половину дня по просьбе Катара, чтобы премьер-министр Катара мог принять участие в заседании", - сказали журналистам в постпредстве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
https://ria.ru/20250909/tramp-2040806079.html
катар
израиль
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_f3d6bbc7a155d4bdb474a294a29c5869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, израиль, доха, оон, хамас
В мире, Катар, Израиль, Доха, ООН, ХАМАС
СБ ООН перенес заседание в связи с атакой Израиля на Катар

Заседание СБ ООН в связи атакой против Катара перенесено на 11 сентября

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 10 сен - РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Республика Корея подтвердила перенос заседания Совета в связи с атакой Израиля против Катара на 11 сентября.
"Совет Безопасности перенес сегодняшний экстренный брифинг на тему "Ситуация на Ближнем Востоке" на завтрашнюю вторую половину дня по просьбе Катара, чтобы премьер-министр Катара мог принять участие в заседании", - сказали журналистам в постпредстве.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Трамп назвал удары Израиля по Катару несчастным случаем
9 сентября, 23:42
 
В миреКатарИзраильДохаООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала