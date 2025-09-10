https://ria.ru/20250910/oon-2041033771.html

СБ ООН перенес заседание в связи с атакой Израиля на Катар

СБ ООН перенес заседание в связи с атакой Израиля на Катар - РИА Новости, 10.09.2025

СБ ООН перенес заседание в связи с атакой Израиля на Катар

Председательствующая в СБ ООН Республика Корея подтвердила перенос заседания Совета в связи с атакой Израиля против Катара на 11 сентября. РИА Новости, 10.09.2025

ООН, 10 сен - РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Республика Корея подтвердила перенос заседания Совета в связи с атакой Израиля против Катара на 11 сентября. "Совет Безопасности перенес сегодняшний экстренный брифинг на тему "Ситуация на Ближнем Востоке" на завтрашнюю вторую половину дня по просьбе Катара, чтобы премьер-министр Катара мог принять участие в заседании", - сказали журналистам в постпредстве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.

