СБ ООН перенес заседание в связи с атакой Израиля на Катар
Председательствующая в СБ ООН Республика Корея подтвердила перенос заседания Совета в связи с атакой Израиля против Катара на 11 сентября. РИА Новости, 10.09.2025
ООН, 10 сен - РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Республика Корея подтвердила перенос заседания Совета в связи с атакой Израиля против Катара на 11 сентября. "Совет Безопасности перенес сегодняшний экстренный брифинг на тему "Ситуация на Ближнем Востоке" на завтрашнюю вторую половину дня по просьбе Катара, чтобы премьер-министр Катара мог принять участие в заседании", - сказали журналистам в постпредстве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
