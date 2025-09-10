https://ria.ru/20250910/oon-2041027183.html
Доха попросила перенести заседание СБ ООН на 11 сентября, сообщил источник
2025-09-10T17:48:00+03:00
ООН, 10 сен – РИА Новости. Доха попросила перенести на четверг заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля, возможно, его посетит премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, сообщил РИА Новости информированный источник.Заседание было запланировано на среду, 10 сентября, на 22.00 мск."Он (перенос - ред.) был запрошен Катаром. Их премьер-министр, вероятно, посетит его (заседание – ред.) завтра", – сказал источник.
