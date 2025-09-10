Рейтинг@Mail.ru
Доха попросила перенести заседание СБ ООН на 11 сентября, сообщил источник - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 10.09.2025 (обновлено: 17:53 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/oon-2041027183.html
Доха попросила перенести заседание СБ ООН на 11 сентября, сообщил источник
Доха попросила перенести заседание СБ ООН на 11 сентября, сообщил источник - РИА Новости, 10.09.2025
Доха попросила перенести заседание СБ ООН на 11 сентября, сообщил источник
Доха попросила перенести на четверг заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля, возможно, его посетит премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани,... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:48:00+03:00
2025-09-10T17:53:00+03:00
доха
израиль
катар
оон
удар израиля по делегации хамас в дохе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_219:795:2447:2048_1920x0_80_0_0_66e0b87599c1de327f07171d3223237e.jpg
ООН, 10 сен – РИА Новости. Доха попросила перенести на четверг заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля, возможно, его посетит премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, сообщил РИА Новости информированный источник.Заседание было запланировано на среду, 10 сентября, на 22.00 мск."Он (перенос - ред.) был запрошен Катаром. Их премьер-министр, вероятно, посетит его (заседание – ред.) завтра", – сказал источник.
https://ria.ru/20250910/blizhniyvostok-2040822927.html
доха
израиль
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_454:486:2536:2048_1920x0_80_0_0_b48387f269262a115c6a4d629ff22baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
доха, израиль, катар, оон, удар израиля по делегации хамас в дохе, в мире
Доха, Израиль, Катар, ООН, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе, В мире
Доха попросила перенести заседание СБ ООН на 11 сентября, сообщил источник

Катар попросил перенести заседание СБ ООН на 11 сентября из-за ударов Израиля

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 10 сен – РИА Новости. Доха попросила перенести на четверг заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля, возможно, его посетит премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, сообщил РИА Новости информированный источник.
Заседание было запланировано на среду, 10 сентября, на 22.00 мск.
"Он (перенос - ред.) был запрошен Катаром. Их премьер-министр, вероятно, посетит его (заседание – ред.) завтра", – сказал источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Несчастный случай". Трамп преподал урок союзникам на Ближнем Востоке
Вчера, 08:00
 
ДохаИзраильКатарООНУдар Израиля по делегации ХАМАС в ДохеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала