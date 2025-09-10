https://ria.ru/20250910/oon-2040881298.html

ООН игнорирует нарушения прав человека Западом, заявило постпредство России

ЖЕНЕВА, 10 сен - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) беззастенчиво игнорирует нарушения прав человека на Западе, однако лицемерно навешивает политически мотивированные ярлыки на "неугодные" государства, заявил представитель России на заседании Совета по правам человека в Женеве во вторник в ответ на представленный УВКПЧ отчет о правах человека в РФ. "Вновь констатируем укоренившиеся ангажированность и избирательность в работе господина (Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера - ред.) Тюрка, равно как и в деятельности УВКПЧ. Выступая на словах поборниками прав человека, господин Тюрк и ведомое им управление беззастенчиво игнорируют системные нарушения прав человека в западных странах", - заявил представитель России. В постпредстве РФ при ООН отметили, что в управлении при этом "продолжают лицемерную практику навешивания ярлыков на "неугодные" государства под надуманными предлогами". "Тиражируя политически мотивированные и огульные обвинения, верховный комиссар и УВКПЧ фактически уклоняются от добросовестного взаимодействия и подлинного сотрудничества", - заключил представитель России.

2025

