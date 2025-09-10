Рейтинг@Mail.ru
ООН игнорирует нарушения прав человека Западом, заявило постпредство России - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/oon-2040881298.html
ООН игнорирует нарушения прав человека Западом, заявило постпредство России
ООН игнорирует нарушения прав человека Западом, заявило постпредство России - РИА Новости, 10.09.2025
ООН игнорирует нарушения прав человека Западом, заявило постпредство России
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) беззастенчиво игнорирует нарушения прав человека на Западе, однако лицемерно навешивает... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T11:32:00+03:00
2025-09-10T11:32:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
ЖЕНЕВА, 10 сен - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) беззастенчиво игнорирует нарушения прав человека на Западе, однако лицемерно навешивает политически мотивированные ярлыки на "неугодные" государства, заявил представитель России на заседании Совета по правам человека в Женеве во вторник в ответ на представленный УВКПЧ отчет о правах человека в РФ. "Вновь констатируем укоренившиеся ангажированность и избирательность в работе господина (Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера - ред.) Тюрка, равно как и в деятельности УВКПЧ. Выступая на словах поборниками прав человека, господин Тюрк и ведомое им управление беззастенчиво игнорируют системные нарушения прав человека в западных странах", - заявил представитель России. В постпредстве РФ при ООН отметили, что в управлении при этом "продолжают лицемерную практику навешивания ярлыков на "неугодные" государства под надуманными предлогами". "Тиражируя политически мотивированные и огульные обвинения, верховный комиссар и УВКПЧ фактически уклоняются от добросовестного взаимодействия и подлинного сотрудничества", - заключил представитель России.
https://ria.ru/20250910/postpredstvo-2040880693.html
россия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, женева (город), оон
В мире, Россия, Женева (город), ООН
ООН игнорирует нарушения прав человека Западом, заявило постпредство России

УВКПЧ ООН игнорирует нарушения прав человека на Западе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 10 сен - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) беззастенчиво игнорирует нарушения прав человека на Западе, однако лицемерно навешивает политически мотивированные ярлыки на "неугодные" государства, заявил представитель России на заседании Совета по правам человека в Женеве во вторник в ответ на представленный УВКПЧ отчет о правах человека в РФ.
"Вновь констатируем укоренившиеся ангажированность и избирательность в работе господина (Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера - ред.) Тюрка, равно как и в деятельности УВКПЧ. Выступая на словах поборниками прав человека, господин Тюрк и ведомое им управление беззастенчиво игнорируют системные нарушения прав человека в западных странах", - заявил представитель России.
В постпредстве РФ при ООН отметили, что в управлении при этом "продолжают лицемерную практику навешивания ярлыков на "неугодные" государства под надуманными предлогами".
"Тиражируя политически мотивированные и огульные обвинения, верховный комиссар и УВКПЧ фактически уклоняются от добросовестного взаимодействия и подлинного сотрудничества", - заключил представитель России.
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Постпредство России при ООН потребовало разъяснения по провокации в Буче
Вчера, 11:28
 
В миреРоссияЖенева (город)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала