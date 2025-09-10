https://ria.ru/20250910/oon-2040839338.html

В Совбезе ООН запросили заседание из-за ударов Израиля по Катару

ООН, 10 сен — РИА Новости. Совбез ООН проведет заседание из-за ударов Израиля по Катару, сообщили в председательствующей в СБ миссии Южной Кореи."Заседание по теме "Ситуация на Ближнем Востоке" запланировано на 15:00 завтрашнего дня (22:00 10 сентября мск. — Прим. ред.), — сказали в постпредстве.Встречу запросили Пакистан и Алжир.Удары Израиля по КатаруВо вторник МИД Катара сообщил, что Тель-Авив атаковал жилые дома в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Армейское радио "Галей ЦАХАЛ" отмечало, что для удара задействовали около 15 самолетов и более десяти боеприпасов.В ХАМАС заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара.Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил, что нападение произошло, когда обсуждалось предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива, подчеркнув, что Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов. Министерство добавило, что Доха не намерена мириться с подобными действиями.

