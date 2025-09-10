https://ria.ru/20250910/oon-2040824107.html

Группа в защиту Устава ООН осудила эскалацию агрессии США против Венесуэлы

МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Группа друзей в защиту Устава ООН выразила глубокую обеспокоенность действиями США и осудила наращивание военного присутствия Вашингтона в Латинской Америке и Карибском бассейне, расценив его как прямую угрозу суверенитету и независимости Венесуэлы. "Группа ... разделяет глубокую обеспокоенность, выраженную значительным числом государств Латинской Америки и Карибского бассейна в связи с недавним развертыванием вооружённых сил США в этом регионе, включая средства с ядерным потенциалом, что представляет собой прямую эскалацию враждебных действий и угроз против Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в специальном послании группы, которое опубликовал в своем блоге глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. Члены объединения осудили угрозы применения силы против суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы и заострили внимание на объявлении Сообществом латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК в 2014 году Латинской Америки и Карибского бассейна Зоной мира. Соответствующая декларация закрепляет право народов региона самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства и обязывает страны разрешать споры исключительно мирными средствами. Говоря о Договоре Тлателолько 1967 года, который устанавливает регион как зону, свободную от ядерного оружия, члены Группы друзей призвали США уважать этот статус, поскольку Вашингтон является участником этого "исторического и юридически обязательного инструмента". "Группа друзей ... настоятельно призывает правительство Соединённых Штатов Америки к деэскалации своих действий и риторики в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Венесуэлу, а также к строгому соблюдению своих обязательств в соответствии с международным правом", - сказано в тексте документа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне заявил, что развёртывание американских сил в Карибском море является актом агрессии против Каракаса, а не "напряжённостью в отношениях", как это подается в мировых СМИ для нормализации этой агрессии. Глава венесуэльского государства в августе выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции, чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Он объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам.

