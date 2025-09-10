https://ria.ru/20250910/oon-2040816919.html
Заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля по Катару пройдет 10 сентября
Заседание Совбеза ООН в связи ударами Израиля по Катару состоится уже 10 сентября, сообщили в председательствующей в СБ миссии Республики Корея. РИА Новости, 10.09.2025
ООН, 10 сен — РИА Новости. Заседание Совбеза ООН в связи ударами Израиля по Катару состоится уже 10 сентября, сообщили в председательствующей в СБ миссии Республики Корея."Заседание по теме "Ситуация на Ближнем Востоке" запланировано на 15:00 завтрашнего дня (22:00 10 сентября мск. — Прим. ред.), — сказали журналистам в постпредстве.Встречу запросили Пакистан и Алжир.Накануне МИД Катара сообщил, что Израиль ударил по жилым домам в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Армейское радио "Галей ЦАХАЛ" отмечало, что еврейское государство задействовало около 15 самолетов и сбросило более десяти боеприпасов на одну цель в Дохе.В ХАМАС заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара, уточняли в МВД страны.Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что при ударе по жилым домам Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов. Министерство добавило, что Катар не намерен мириться с такими шагами Тель-Авива, которые подрывают безопасность страны и региона, а также направлены против суверенитета эмирата.
