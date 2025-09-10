https://ria.ru/20250910/oon-2040813521.html
Пакистан и Алжир запросили заседание СБ ООН из-за ударов Израиля по Катару
2025-09-10T01:11:00+03:00
2025-09-10T01:11:00+03:00
2025-09-10T01:11:00+03:00
ООН, 10 сен – РИА Новости. Пакистан и Алжир запросили заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля против Катара, "вероятнее всего", оно состоится 10 сентября, сообщил РИА Новости информированный источник. "Да, был запрос (на проведение заседания – ред.)... Вероятнее всего, завтра днем (10 сентября по времени Нью-Йорка – ред.)", – сказал собеседник агентства. Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
2025
