Пакистан и Алжир запросили заседание СБ ООН из-за ударов Израиля по Катару - РИА Новости, 10.09.2025
01:11 10.09.2025
Пакистан и Алжир запросили заседание СБ ООН из-за ударов Израиля по Катару
2025-09-10T01:11:00+03:00
2025-09-10T01:11:00+03:00
в мире
израиль
пакистан
алжир (провинция)
оон
хамас
совет безопасности оон
ООН, 10 сен – РИА Новости. Пакистан и Алжир запросили заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля против Катара, "вероятнее всего", оно состоится 10 сентября, сообщил РИА Новости информированный источник. "Да, был запрос (на проведение заседания – ред.)... Вероятнее всего, завтра днем (10 сентября по времени Нью-Йорка – ред.)", – сказал собеседник агентства. Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
Пакистан и Алжир запросили заседание СБ ООН из-за ударов Израиля по Катару

ООН, 10 сен – РИА Новости. Пакистан и Алжир запросили заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля против Катара, "вероятнее всего", оно состоится 10 сентября, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Да, был запрос (на проведение заседания – ред.)... Вероятнее всего, завтра днем (10 сентября по времени Нью-Йорка – ред.)", – сказал собеседник агентства.
Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
