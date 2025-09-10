Рейтинг@Mail.ru
В России изменились правила охотничьего контроля - РИА Новости, 10.09.2025
02:56 10.09.2025
В России изменились правила охотничьего контроля
В России изменились правила охотничьего контроля
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Инспекторы при осуществлении охотничьего контроля в России теперь смогут проводить профилактические беседы не только по месту деятельности контролируемого лица, но и с использованием видеосвязи или мобильного приложения "Инспектор", выяснило РИА Новости. Изменения внесли в положение о федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре). Профилактические визиты в этой сфере проводятся по инициативе надзорного органа - это обязательные профилактические визиты, либо по инициативе контролируемых лиц в порядке, определенном законом. При этом профилактические визиты теперь могут проводиться государственным охотничьим инспектором в форме профилактической беседы как по месту осуществления деятельности контролируемого лица или путем использования видеоконференцсвязи, так и посредством мобильного приложения "Инспектор". Кроме того, осмотр в рамках такого профилактического визита надзорный орган теперь может проводить также с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе видеосвязи, и этого мобильного приложения. А при проведении осмотра в рамках обязательного профилактического визита фотосъемка и видеозапись осуществляются с использованием приложения "Инспектор". Это приложение и средства дистанционного взаимодействия теперь могут использоваться также и при проведении других контрольных и надзорных мероприятий - инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований государственные охотничьи инспекторы могут использовать любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи, в том числе приложение "Инспектор" и беспилотные системы.
общество, россия
Общество, Россия
В России изменились правила охотничьего контроля

Инспекторы при охотнадзоре смогут проводить профилактические беседы

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Инспекторы при осуществлении охотничьего контроля в России теперь смогут проводить профилактические беседы не только по месту деятельности контролируемого лица, но и с использованием видеосвязи или мобильного приложения "Инспектор", выяснило РИА Новости.
Изменения внесли в положение о федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре).
Профилактические визиты в этой сфере проводятся по инициативе надзорного органа - это обязательные профилактические визиты, либо по инициативе контролируемых лиц в порядке, определенном законом.
При этом профилактические визиты теперь могут проводиться государственным охотничьим инспектором в форме профилактической беседы как по месту осуществления деятельности контролируемого лица или путем использования видеоконференцсвязи, так и посредством мобильного приложения "Инспектор".
Кроме того, осмотр в рамках такого профилактического визита надзорный орган теперь может проводить также с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе видеосвязи, и этого мобильного приложения. А при проведении осмотра в рамках обязательного профилактического визита фотосъемка и видеозапись осуществляются с использованием приложения "Инспектор".
Это приложение и средства дистанционного взаимодействия теперь могут использоваться также и при проведении других контрольных и надзорных мероприятий - инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований государственные охотничьи инспекторы могут использовать любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи, в том числе приложение "Инспектор" и беспилотные системы.
