В России изменились правила охотничьего контроля

В России изменились правила охотничьего контроля

В России изменились правила охотничьего контроля

Инспекторы при осуществлении охотничьего контроля в России теперь смогут проводить профилактические беседы не только по месту деятельности контролируемого лица

2025-09-10T02:56:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Инспекторы при осуществлении охотничьего контроля в России теперь смогут проводить профилактические беседы не только по месту деятельности контролируемого лица, но и с использованием видеосвязи или мобильного приложения "Инспектор", выяснило РИА Новости. Изменения внесли в положение о федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре). Профилактические визиты в этой сфере проводятся по инициативе надзорного органа - это обязательные профилактические визиты, либо по инициативе контролируемых лиц в порядке, определенном законом. При этом профилактические визиты теперь могут проводиться государственным охотничьим инспектором в форме профилактической беседы как по месту осуществления деятельности контролируемого лица или путем использования видеоконференцсвязи, так и посредством мобильного приложения "Инспектор". Кроме того, осмотр в рамках такого профилактического визита надзорный орган теперь может проводить также с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе видеосвязи, и этого мобильного приложения. А при проведении осмотра в рамках обязательного профилактического визита фотосъемка и видеозапись осуществляются с использованием приложения "Инспектор". Это приложение и средства дистанционного взаимодействия теперь могут использоваться также и при проведении других контрольных и надзорных мероприятий - инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований государственные охотничьи инспекторы могут использовать любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи, в том числе приложение "Инспектор" и беспилотные системы.

