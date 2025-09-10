https://ria.ru/20250910/ogranicheniya-2040891859.html
В Геленджике ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В Геленджике ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 10.09.2025
В Геленджике ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:11:00+03:00
2025-09-10T12:11:00+03:00
2025-09-10T12:14:00+03:00
геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946758_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d9487f9e4153e2a0880d3000dcf3da62.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация."Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250910/rosaviatsiya-2040872504.html
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5bc4b10ad7e3464fa0351b6098dfa690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Геленджике ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения