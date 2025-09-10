https://ria.ru/20250910/ogranicheniya-2040891859.html

В Геленджике ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В Геленджике ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В Геленджике ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация."Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

