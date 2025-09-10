https://ria.ru/20250910/ogranicheniya--2040899601.html

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация."Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

