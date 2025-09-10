Яковенко прокомментировал открытие нового офиса Sputnik China

https://ria.ru/20250910/ofis-2041013795.html

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Новый офис Sputnik China свидетельствует о том, что информационная повестка дня между Россией и Китаем будет расти, а офис агентства станет залогом блестящего будущего в совместной медиаповестке, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. В среду прошла торжественная церемония открытия нового офиса международного информационного агентства Sputnik в Пекине. В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и посол России в КНР Игорь Моргулов, по видеосвязи с речами выступили официальный представитель МИД России Мария Захарова и генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Вот этот замечательный офис (Sputnik China – ред.) свидетельствует о многом. Он говорит о том, что информационная повестка дня двух стран будет стремительно расти… Я уверен, что вот это место будет залогом блестящего будущего нашей информационной повестки дня", - сказал Яковенко, выступая на церемонии открытия нового офиса Sputnik в Пекине. Он отметил, что все, кто сегодня следит за внешнеполитической повесткой дня, ценят ту роль, которую Россия и Китай играют в международных отношениях. "Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который прошел блестяще, с мощными результатами, Тяньцзиньская декларация, а также встречи, которые произошли здесь, в Пекине, дают мощный импульс новому представлению о развитии мира", - подчеркнул заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня". В конце своего выступления Яковенко пожелал всем новых успехов и поблагодарил всех, кто пришел на церемонию открытия. "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Агентство ставит перед собой исключительно созидательные цели, без вмешательства во внутренние дела стран присутствия. Главная миссия медиагруппы — представить справедливый образ России и сделать ее понятной для разных регионов, а также сблизить страны с многомиллионной аудиторией агентства по всему миру. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом она объединяет сайты и соцсети Sputnik на 30+ языках, радиовещание на 14 языках и информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. 24 мультимедийных центра Sputnik расположены по всему миру. В России медиагруппа представлена лидирующим информационным агентством РИА Новости и сайтом ria.ru, информационным агентством Baltnews, а также информационными ресурсами ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, ТОК/КОТ, Социальный̆ навигатор, Arctic.ru, центром экономических исследований РИА Рейтинг и радио Sputnik. Sputnik China уже больше 10 лет является важной частью китайского медиаландшафта.

