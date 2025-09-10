https://ria.ru/20250910/obstrely-2041017904.html
ВСУ обстреляли Брянскую область более 18 тысяч раз с начала СВО
Брянская область более 18 тысяч раз подвергалась обстрелам со стороны Украины с начала спецоперации, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Брянская область более 18 тысяч раз подвергалась обстрелам со стороны Украины с начала спецоперации, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Ежедневно Брянская область подвергается атакам со стороны укронацистов, с начала специальной военной операции количество обстрелов достигло 18,5 тысяч, а в этом году уже почти 12,5 тысяч. Из областного бюджета выплачивается компенсация за утраченное имущество", – написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам Богомаза, на случай чрезвычайной ситуации подготовлены пункты временного размещения граждан, транспорт, со всеми службами отработана схема действий, постоянно проводятся тренировки. "Нас защищают группировка "Брянск" министерства обороны, пограничное управление ФСБ России, сотрудники ФСБ России, Росгвардии, добровольческая бригада "БАРС-Брянск", в которой сегодня уже более 2100 человек", – добавил глава региона.
