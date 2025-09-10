https://ria.ru/20250910/obstrel-2040969219.html
ВСУ обстреляли три села в Харьковской области
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. ВСУ обстреляли харьковские села Лиман Второй, Станция Тополи и Пески, в результате удара разрушены пять домов и крыша школы, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. По данным Ганчева, ВСУ обстреляли Лиман Второй, Станция Тополи и Пески. "В результате обстрелов мирные жители не пострадали. Разрушены пять домовладений и кровля школы в селе Станция Тополи", - сообщил Ганчев. Он отметил, что жители, чьи дома пострадали, получат помощь.
