ВСУ обстреляли три села в Харьковской области

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. ВСУ обстреляли харьковские села Лиман Второй, Станция Тополи и Пески, в результате удара разрушены пять домов и крыша школы, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. По данным Ганчева, ВСУ обстреляли Лиман Второй, Станция Тополи и Пески. "В результате обстрелов мирные жители не пострадали. Разрушены пять домовладений и кровля школы в селе Станция Тополи", - сообщил Ганчев. Он отметил, что жители, чьи дома пострадали, получат помощь.

