В конгрессе США показали видео с НЛО
В конгрессе США показали видео с НЛО - РИА Новости, 10.09.2025
В конгрессе США показали видео с НЛО
Видеозапись неопознанного летающего объекта, сделанную в 2024 году возле берегов Йемена, продемонстрировали в ходе заседания занимающегося темой НЛО подкомитета
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Видеозапись неопознанного летающего объекта, сделанную в 2024 году возле берегов Йемена, продемонстрировали в ходе заседания занимающегося темой НЛО подкомитета по надзору палаты представителей конгресса США, передает телеканал ABC. "На ранее не публиковавшемся видео, обнародованном во вторник одним из членов конгресса, видно, как американская ракета Hellfire отскакивает от яркого блестящего объекта у побережья Йемена 30 октября 2024 года", - говорится в публикации. По информации ABC, видеозапись была сделана в период участия ВМС США в боевых действиях возле Йемена с целью охраны торговых кораблей от ударов хуситов. "На видео было видно что-то похожее на удар (ракеты – ред.), но объект, как кажется, продолжил движение по той же траектории", - описывает видеозапись телеканал. ABC отмечает, что в 2015 году было обнародовано похожее видео полета на высокой скорости некоего объекта возле берегов Калифорнии, однако потом специалисты объяснили это явление оптическим обманом.
