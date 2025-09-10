https://ria.ru/20250910/novorossijsk-2040899453.html
В Новороссийске рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
В Новороссийске рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 10.09.2025
В Новороссийске рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
Нежилое здание в округе Новороссийска повреждено осколками БПЛА, пострадавших нет, с пляжей в трех селах муниципалитета эвакуированы люди, сообщает глава города РИА Новости, 10.09.2025
КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости. Нежилое здание в округе Новороссийска повреждено осколками БПЛА, пострадавших нет, с пляжей в трех селах муниципалитета эвакуированы люди, сообщает глава города Андрей Кравченко. "В результате атаки Киевского режима на въезде в Широкую балку (МО Новороссийск - ред.) осколками БПЛА было повреждено нежилое здание. Пострадавших нет. Оперативные и специальные службы работают на месте. Доложил губернатору (Краснодарского края - ред.) Вениамину Кондратьеву о ситуации в городе и принимаемых мерах", - написал мэр в своем Telegram-канале. Также проведена эвакуация людей с пляжей в трех селах муниципалитета - Широкая балка, Абрау-Дюрсо, Южная Озереевка, добавил мэр.
В Новороссийске рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
