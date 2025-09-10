https://ria.ru/20250910/novorossijsk-2040899453.html

В Новороссийске рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников

В Новороссийске рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 10.09.2025

В Новороссийске рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников

Нежилое здание в округе Новороссийска повреждено осколками БПЛА, пострадавших нет, с пляжей в трех селах муниципалитета эвакуированы люди, сообщает глава города РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T12:40:00+03:00

2025-09-10T12:40:00+03:00

2025-09-10T14:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

новороссийск

краснодарский край

абрау-дюрсо

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b122061aadece933cf3f8e8e7a43b0e.jpg

КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости. Нежилое здание в округе Новороссийска повреждено осколками БПЛА, пострадавших нет, с пляжей в трех селах муниципалитета эвакуированы люди, сообщает глава города Андрей Кравченко. "В результате атаки Киевского режима на въезде в Широкую балку (МО Новороссийск - ред.) осколками БПЛА было повреждено нежилое здание. Пострадавших нет. Оперативные и специальные службы работают на месте. Доложил губернатору (Краснодарского края - ред.) Вениамину Кондратьеву о ситуации в городе и принимаемых мерах", - написал мэр в своем Telegram-канале. Также проведена эвакуация людей с пляжей в трех селах муниципалитета - Широкая балка, Абрау-Дюрсо, Южная Озереевка, добавил мэр.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

краснодарский край

абрау-дюрсо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новороссийск, краснодарский край, абрау-дюрсо, вениамин кондратьев