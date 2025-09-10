https://ria.ru/20250910/novgorod-2041016476.html

Жительницу Великого Новгорода будут судить за убийство с особой жестокостью

Жительницу Великого Новгорода будут судить за убийство с особой жестокостью - РИА Новости, 10.09.2025

Жительницу Великого Новгорода будут судить за убийство с особой жестокостью

Жительница Великого Новгорода, которая убила мужчину, нанеся ему 244 удара ножом, предстанет перед судом, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T17:21:00+03:00

2025-09-10T17:21:00+03:00

2025-09-10T17:21:00+03:00

происшествия

великий новгород

россия

новгородский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Жительница Великого Новгорода, которая убила мужчину, нанеся ему 244 удара ножом, предстанет перед судом, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Уточняется, что в Новгородский областной суд поступило уголовное дело в отношении 57-летней жительницы Великого Новгорода Светланы Кузьмицкой, обвиняемой в убийстве с особой жестокостью (п."д" ч.2 ст.105 УК РФ). По версии следствия, в мае в общежитии на проспекте Александра Корсунова Великого Новгорода обвиняемая распивала спиртные напитки вместе с малознакомым потерпевшим, который предложил ей вступить в половой акт. "В ответ на непристойное предложение женщина нанесла мужчине 244 удара ножом. От полученных травм он скончался. В настоящее время решается вопрос о назначении даты судебного заседания по данному уголовному делу", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, вину в совершении преступления обвиняемая признала частично. Ей грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241223/sud-1990843830.html

великий новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, великий новгород, россия, новгородский областной суд