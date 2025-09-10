https://ria.ru/20250910/novgorod-2041016476.html
Жительницу Великого Новгорода будут судить за убийство с особой жестокостью
Жительницу Великого Новгорода будут судить за убийство с особой жестокостью - РИА Новости, 10.09.2025
Жительницу Великого Новгорода будут судить за убийство с особой жестокостью
Жительница Великого Новгорода, которая убила мужчину, нанеся ему 244 удара ножом, предстанет перед судом, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Жительница Великого Новгорода, которая убила мужчину, нанеся ему 244 удара ножом, предстанет перед судом, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Уточняется, что в Новгородский областной суд поступило уголовное дело в отношении 57-летней жительницы Великого Новгорода Светланы Кузьмицкой, обвиняемой в убийстве с особой жестокостью (п."д" ч.2 ст.105 УК РФ). По версии следствия, в мае в общежитии на проспекте Александра Корсунова Великого Новгорода обвиняемая распивала спиртные напитки вместе с малознакомым потерпевшим, который предложил ей вступить в половой акт. "В ответ на непристойное предложение женщина нанесла мужчине 244 удара ножом. От полученных травм он скончался. В настоящее время решается вопрос о назначении даты судебного заседания по данному уголовному делу", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, вину в совершении преступления обвиняемая признала частично. Ей грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
