Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Великого Новгорода будут судить за убийство с особой жестокостью - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/novgorod-2041016476.html
Жительницу Великого Новгорода будут судить за убийство с особой жестокостью
Жительницу Великого Новгорода будут судить за убийство с особой жестокостью - РИА Новости, 10.09.2025
Жительницу Великого Новгорода будут судить за убийство с особой жестокостью
Жительница Великого Новгорода, которая убила мужчину, нанеся ему 244 удара ножом, предстанет перед судом, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:21:00+03:00
2025-09-10T17:21:00+03:00
происшествия
великий новгород
россия
новгородский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Жительница Великого Новгорода, которая убила мужчину, нанеся ему 244 удара ножом, предстанет перед судом, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Уточняется, что в Новгородский областной суд поступило уголовное дело в отношении 57-летней жительницы Великого Новгорода Светланы Кузьмицкой, обвиняемой в убийстве с особой жестокостью (п."д" ч.2 ст.105 УК РФ). По версии следствия, в мае в общежитии на проспекте Александра Корсунова Великого Новгорода обвиняемая распивала спиртные напитки вместе с малознакомым потерпевшим, который предложил ей вступить в половой акт. "В ответ на непристойное предложение женщина нанесла мужчине 244 удара ножом. От полученных травм он скончался. В настоящее время решается вопрос о назначении даты судебного заседания по данному уголовному делу", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, вину в совершении преступления обвиняемая признала частично. Ей грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241223/sud-1990843830.html
великий новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, великий новгород, россия, новгородский областной суд
Происшествия, Великий Новгород, Россия, Новгородский областной суд
Жительницу Великого Новгорода будут судить за убийство с особой жестокостью

В Новгороде женщина, нанесшая 244 удара ножом мужчине, предстанет перед судом

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Жительница Великого Новгорода, которая убила мужчину, нанеся ему 244 удара ножом, предстанет перед судом, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Уточняется, что в Новгородский областной суд поступило уголовное дело в отношении 57-летней жительницы Великого Новгорода Светланы Кузьмицкой, обвиняемой в убийстве с особой жестокостью (п."д" ч.2 ст.105 УК РФ).
По версии следствия, в мае в общежитии на проспекте Александра Корсунова Великого Новгорода обвиняемая распивала спиртные напитки вместе с малознакомым потерпевшим, который предложил ей вступить в половой акт.
"В ответ на непристойное предложение женщина нанесла мужчине 244 удара ножом. От полученных травм он скончался. В настоящее время решается вопрос о назначении даты судебного заседания по данному уголовному делу", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, вину в совершении преступления обвиняемая признала частично. Ей грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Хабаровском крае будут судить женщину, обвиняемую в убийстве внука
23 декабря 2024, 15:41
 
ПроисшествияВеликий НовгородРоссияНовгородский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала