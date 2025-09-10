https://ria.ru/20250910/niderlandy-2041028488.html

Нидерланды наращивают производство военных дронов, пишут СМИ

Нидерланды наращивают производство военных дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 10.09.2025

Нидерланды наращивают производство военных дронов, пишут СМИ

Нидерланды усиливают позиции в производстве военных дронов, датчиков и спутников, инвестируя миллиарды евро в оборонную промышленность и инновационные... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T17:53:00+03:00

2025-09-10T17:53:00+03:00

2025-09-10T17:53:00+03:00

в мире

нидерланды

лондон

борн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg

ГААГА, 10 сен - РИА Новости. Нидерланды усиливают позиции в производстве военных дронов, датчиков и спутников, инвестируя миллиарды евро в оборонную промышленность и инновационные технологии, пишет газета Algemeen Dagblad. "Нидерланды всецело привержены производству военных беспилотников, датчиков и спутников и позиционируют себя на оборонной выставке в Лондоне как лучшее место для покупки этой продукции", - сообщается в статье. Нидерланды в ближайшие годы инвестируют в производство дронов 1,2 миллиарда евро и превратят бывший автомобильный завод VDL в Борне в предприятие для массового выпуска беспилотников. По словам госсекретаря при минобороны Нидерландов Гейса Тёйнмана, страна сосредоточена на технологиях, дронах и беспилотных системах, и может конкурировать на мировом рынке. Государство активно поддерживает оборонную промышленность: финансирование, лицензии и объединение компаний с научными институтами и военными пользователями позволяют ускорить процесс разработки. Так, подводный дрон Scout 3 компании Lobster Robotics был разработан всего за полгода и уже проходит испытания в армии. Как отметили в газете, такое сотрудничество должно дать военной промышленности Нидерландов уникальное положение. В апреле Тёйнман сообщал, что Нидерланды инвестируют в этом году 310 миллионов евро в беспилотные системы и другие инновационные технологии. По его словам, ведется тесное сотрудничество с Avalor AI и другими компаниями в разработке программного обеспечения для дронов, и теперь у Нидерландов есть собственный DefGPT - безопасная внутренняя альтернатива ChatGPT. Международная выставка оборонного и охранного оборудования DSEI (Defence and Security Equipment International) проходит в Лондоне с 9 по 12 сентября. Нидерланды представлены там 36 компаниями, включая стартапы и крупных производителей, таких как Thales: их павильон призван продемонстрировать стремление королевства играть ключевую роль в современной военной индустрии.

https://ria.ru/20250624/niderlandy-2025033947.html

https://ria.ru/20250324/niderlandy-2007035298.html

нидерланды

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, лондон, борн