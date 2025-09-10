Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды наращивают производство военных дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 10.09.2025
17:53 10.09.2025
Нидерланды наращивают производство военных дронов, пишут СМИ
Нидерланды наращивают производство военных дронов, пишут СМИ
в мире
нидерланды
лондон
борн
ГААГА, 10 сен - РИА Новости. Нидерланды усиливают позиции в производстве военных дронов, датчиков и спутников, инвестируя миллиарды евро в оборонную промышленность и инновационные технологии, пишет газета Algemeen Dagblad. "Нидерланды всецело привержены производству военных беспилотников, датчиков и спутников и позиционируют себя на оборонной выставке в Лондоне как лучшее место для покупки этой продукции", - сообщается в статье. Нидерланды в ближайшие годы инвестируют в производство дронов 1,2 миллиарда евро и превратят бывший автомобильный завод VDL в Борне в предприятие для массового выпуска беспилотников. По словам госсекретаря при минобороны Нидерландов Гейса Тёйнмана, страна сосредоточена на технологиях, дронах и беспилотных системах, и может конкурировать на мировом рынке. Государство активно поддерживает оборонную промышленность: финансирование, лицензии и объединение компаний с научными институтами и военными пользователями позволяют ускорить процесс разработки. Так, подводный дрон Scout 3 компании Lobster Robotics был разработан всего за полгода и уже проходит испытания в армии. Как отметили в газете, такое сотрудничество должно дать военной промышленности Нидерландов уникальное положение. В апреле Тёйнман сообщал, что Нидерланды инвестируют в этом году 310 миллионов евро в беспилотные системы и другие инновационные технологии. По его словам, ведется тесное сотрудничество с Avalor AI и другими компаниями в разработке программного обеспечения для дронов, и теперь у Нидерландов есть собственный DefGPT - безопасная внутренняя альтернатива ChatGPT. Международная выставка оборонного и охранного оборудования DSEI (Defence and Security Equipment International) проходит в Лондоне с 9 по 12 сентября. Нидерланды представлены там 36 компаниями, включая стартапы и крупных производителей, таких как Thales: их павильон призван продемонстрировать стремление королевства играть ключевую роль в современной военной индустрии.
в мире, нидерланды, лондон, борн
В мире, Нидерланды, Лондон, БОРН
© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 10 сен - РИА Новости. Нидерланды усиливают позиции в производстве военных дронов, датчиков и спутников, инвестируя миллиарды евро в оборонную промышленность и инновационные технологии, пишет газета Algemeen Dagblad.
"Нидерланды всецело привержены производству военных беспилотников, датчиков и спутников и позиционируют себя на оборонной выставке в Лондоне как лучшее место для покупки этой продукции", - сообщается в статье.
Нидерланды в ближайшие годы инвестируют в производство дронов 1,2 миллиарда евро и превратят бывший автомобильный завод VDL в Борне в предприятие для массового выпуска беспилотников. По словам госсекретаря при минобороны Нидерландов Гейса Тёйнмана, страна сосредоточена на технологиях, дронах и беспилотных системах, и может конкурировать на мировом рынке.
Государство активно поддерживает оборонную промышленность: финансирование, лицензии и объединение компаний с научными институтами и военными пользователями позволяют ускорить процесс разработки. Так, подводный дрон Scout 3 компании Lobster Robotics был разработан всего за полгода и уже проходит испытания в армии. Как отметили в газете, такое сотрудничество должно дать военной промышленности Нидерландов уникальное положение.
В апреле Тёйнман сообщал, что Нидерланды инвестируют в этом году 310 миллионов евро в беспилотные системы и другие инновационные технологии. По его словам, ведется тесное сотрудничество с Avalor AI и другими компаниями в разработке программного обеспечения для дронов, и теперь у Нидерландов есть собственный DefGPT - безопасная внутренняя альтернатива ChatGPT.
Международная выставка оборонного и охранного оборудования DSEI (Defence and Security Equipment International) проходит в Лондоне с 9 по 12 сентября. Нидерланды представлены там 36 компаниями, включая стартапы и крупных производителей, таких как Thales: их павильон призван продемонстрировать стремление королевства играть ключевую роль в современной военной индустрии.
