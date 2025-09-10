https://ria.ru/20250910/nhtdjuf-2040822386.html

В Тульской области отменили беспилотную опасность

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал он. Опасность была объявлена 22.03 мск вторника и продлилась почти шесть часов.

тульская область

безопасность, тульская область, дмитрий миляев