https://ria.ru/20250910/nhtdjuf-2040822386.html
В Тульской области отменили беспилотную опасность
В Тульской области отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 10.09.2025
В Тульской области отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T04:00:00+03:00
2025-09-10T04:00:00+03:00
2025-09-10T04:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал он. Опасность была объявлена 22.03 мск вторника и продлилась почти шесть часов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области отменили беспилотную опасность
В Тульской области отменили угрозу атаки беспилотников