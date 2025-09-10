https://ria.ru/20250910/netanjahu-2041068920.html
Нетаньяху угрожает странам региона, заявил премьер Катара
Нетаньяху угрожает странам региона, заявил премьер Катара
в мире
катар
израиль
биньямин нетаньяху
БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху угрожает Катару и другим странам региона, в то время как угрозы с их стороны для Израиля нет, заявил катарский премьер Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в интервью телеканалу CNN. "Нетаньяху угрожает и другим странам в регионе, в то время как они не представляют ему никакой угрозы", - сказал премьер.
