https://ria.ru/20250910/netanjahu-2041068920.html

Нетаньяху угрожает странам региона, заявил премьер Катара

Нетаньяху угрожает странам региона, заявил премьер Катара - РИА Новости, 10.09.2025

Нетаньяху угрожает странам региона, заявил премьер Катара

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху угрожает Катару и другим странам региона, в то время как угрозы с их стороны для Израиля нет, заявил катарский премьер... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T22:28:00+03:00

2025-09-10T22:28:00+03:00

2025-09-10T22:28:00+03:00

в мире

катар

израиль

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg

БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху угрожает Катару и другим странам региона, в то время как угрозы с их стороны для Израиля нет, заявил катарский премьер Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в интервью телеканалу CNN. "Нетаньяху угрожает и другим странам в регионе, в то время как они не представляют ему никакой угрозы", - сказал премьер.

https://ria.ru/20250910/konflikt-1915630213.html

катар

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, израиль, биньямин нетаньяху