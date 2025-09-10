Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху должен предстать перед судом, заявил премьер Катара - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/netanjahu-2041065708.html
Нетаньяху должен предстать перед судом, заявил премьер Катара
Нетаньяху должен предстать перед судом, заявил премьер Катара - РИА Новости, 10.09.2025
Нетаньяху должен предстать перед судом, заявил премьер Катара
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед судом на основании имеющегося постановления Международного уголовного суда, заявил премьер Катара... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T22:05:00+03:00
2025-09-10T22:05:00+03:00
в мире
израиль
катар
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975134022_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_8c61e19e0b15f0e8c8a0081b1cc65524.jpg
БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед судом на основании имеющегося постановления Международного уголовного суда, заявил премьер Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в интервью телеканалу CNN. "Нетаньяху должен быть предан суду, так как он уже находится в розыске Международным уголовным судом… Он пытается читать лекции по юриспруденции, но сам нарушает международные законы", - сказал премьер.
https://ria.ru/20250909/katar-2040801336.html
израиль
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975134022_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_ce995817091177c6c873aa8db408f47f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд
В мире, Израиль, Катар, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд
Нетаньяху должен предстать перед судом, заявил премьер Катара

Премьер Катара Аль Тани: Нетаньяху должен предстать перед международным судом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед судом на основании имеющегося постановления Международного уголовного суда, заявил премьер Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в интервью телеканалу CNN.
"Нетаньяху должен быть предан суду, так как он уже находится в розыске Международным уголовным судом… Он пытается читать лекции по юриспруденции, но сам нарушает международные законы", - сказал премьер.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Премьер Катара призвал остановить "безумство Нетаньяху"
9 сентября, 22:58
 
В миреИзраильКатарБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала