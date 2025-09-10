https://ria.ru/20250910/netanjahu-2041065708.html
Нетаньяху должен предстать перед судом, заявил премьер Катара
в мире
израиль
катар
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед судом на основании имеющегося постановления Международного уголовного суда, заявил премьер Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в интервью телеканалу CNN. "Нетаньяху должен быть предан суду, так как он уже находится в розыске Международным уголовным судом… Он пытается читать лекции по юриспруденции, но сам нарушает международные законы", - сказал премьер.
в мире, израиль, катар, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд
