Нетаньяху призвал Катар выдворить террористов

Нетаньяху призвал Катар выдворить террористов - РИА Новости, 10.09.2025

Нетаньяху призвал Катар выдворить террористов

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал страны, укрывающие "террористов", выдворить их или предать суду, упомянув в этой связи Катар. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T20:52:00+03:00

2025-09-10T20:52:00+03:00

2025-09-10T21:03:00+03:00

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал страны, укрывающие "террористов", выдворить их или предать суду, упомянув в этой связи Катар. "Я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы выдворите их, либо предадите их суду. Потому что если вы этого не сделаете - это сделаем мы", - заявил премьер в видеообращении.Выступая на следующий день после операции израильских ВВС по ликвидации руководства ХАМАС в Дохе, результаты которой до сих пор доподлинно неизвестны, израильский премьер впервые упомянул Катар в контексте пристанища для "террористов".Нетаньяху также сравнил специальные операции Израиля в разных странах региона с тем, как США охотились за лидерами террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) после терактов 11 сентября."Так вот, вчера мы действовали в том же духе. Мы пошли за террористическими главарями, которые организовали резню 7 октября. И сделали это в Катаре, который предоставляет им убежище, укрывает террористов, финансирует ХАМАС, обеспечивает его вождей роскошными виллами, дает им все. Мы поступили именно так, как поступили Соединенные Штаты, когда они преследовали террористов "Аль-Каиды" в Афганистане и когда уничтожили Усаму бен Ладена в Пакистане", - отметил Нетаньяху.По словам премьера, странам, осуждающим Израиль за подобные действия, "должно быть стыдно". Нетаньяху напомнил, что эти же страны аплодировали США, когда ликвидации террористов происходили в Афганистане или Пакистане."Они должны аплодировать Израилю за то, что он стоит на тех же принципах и воплощает их", - заключил Нетаньяху.

