Очевидец рассказал о происходящем в туристическом городе в Непале

Очевидец рассказал о происходящем в туристическом городе в Непале - РИА Новости, 10.09.2025

Очевидец рассказал о происходящем в туристическом городе в Непале

10.09.2025

ДЖАКАРТА, 10 сен - РИА Новости. "Все сожжено и разбито" в популярном у туристов непальском городе Покхаре после беспорядков в стране, уцелело только здание полиции, сообщил РИА Новости очевидец событий из Казахстана, автор туристического блога."Путешествую на велосипеде из Алматы до Эвереста, так и оказался в Непале. Тут я уже четыре месяца, на данный момент в Покхаре, это второй по величине город, после Катманду. Неделю назад, примерно, заблокировали все соцсети, в том числе YouTube. Местные особо не знают про VPN, что это такое, и как им пользоваться", - рассказал он.По его словам, запрет на соцсети стал для молодежи "последней каплей"."Люди собирались в толпы, складывали на дорогах покрышки и поджигали. И потом толпы уже двигались к отелям. Видел, как некоторые активисты общались по рациям, решали, куда идти дальше", - рассказал очевидец, добавив, что местные жители несколько раз предлагали ему помощь.По его словам, люди собирались толпой, взламывали ворота, входные двери отелей, били стекла, проникали внутрь, выкидывали мебель перед входом, после чего поджигали ее. Он уточнил, что они также поджигали здания отелей изнутри."Вчера полиции не было вообще. Ни полиции, ни армии, ни пожарных, за весь день я видел только троих полицейских, но они просто сидели в стороне… Местные сказали, что полиция и армия только защищают госучреждения", - добавил собеседник агентства.По словам путешественника, также было много взрывов газовых баллонов."Сейчас ходил по улице в районе, где много госучреждений, разные министерства, офис министра, офис правительства Непала. Все сожжено и разбито. Много сожженных машин вокруг. Кроме здания полиции - там все целое", - подытожил путешественник.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution).Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже 30 человек, 1033 ранены.Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

