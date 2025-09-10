Армия Непала призвала протестующих назвать своего представителя

https://ria.ru/20250910/nepal-2041027552.html

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Армия Непала призвала протестующих, пришедших к ее штаб-квартире для обсуждения разрешения кризиса, разойтись и завтра назвать своего представителя, сообщает портал Khabarhub. Ранее портал сообщал, что молодежное движение Generation Z, инициировавшее протесты в Непале, перешедшие во вторник в беспорядки с поджогами зданий, принимает в среду участие в переговорах с командованием вооруженных сил страны, однако демонстрирует признаки раскола в своих рядах. "Армия попросила всех протестующих покинуть территорию и дала им указание на следующее утро вернуться с именем и номером телефона... представителя руководства (движения - ред.)", - говорится в публикации. По словам военных, только такой представитель должен выдвигать предложение о кандидатах в руководители страны. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как передавало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже 30 человек, 1033 ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

