В Непале пять человек погибли при попытке побега из тюрьмы
© AP Photo / Niranjan ShresthaПротестующие в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протестующие в Катманду. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Пять человек погибли и еще семеро пострадали в ходе столкновений при попытке массового побега из исправительной колонии для несовершеннолетних Nawasta в непальском районе Банке, сообщает новостной портал Nepal News.
По словам начальника колонии Джаландхара Бхусала, на которого ссылается портал, заключенные попытались выломать ворота учреждения, в котором содержится 585 человек.
"В результате столкновения в исправительной колонии для несовершеннолетних Nawasta в районе Банке погибли пять человек и семь получили ранения", - пишет издание.
Это не первая попытка побега заключенных из пенитенциарных учреждений в Непале на фоне беспорядков. Ранее местные СМИ сообщали, что в другой тюрьме в округе Дхадинг непальская армия открыла огонь по заключенным, пытавшимся совершить побег во время поджога, один человек погиб, семеро получили ранения.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли.
Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль за порядком на улицах Катманду и других городов страны.