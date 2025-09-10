https://ria.ru/20250910/nepal-2041003107.html

В Непале пять человек погибли при попытке побега из тюрьмы

В Непале пять человек погибли при попытке побега из тюрьмы

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Пять человек погибли и еще семеро пострадали в ходе столкновений при попытке массового побега из исправительной колонии для несовершеннолетних Nawasta в непальском районе Банке, сообщает новостной портал Nepal News. По словам начальника колонии Джаландхара Бхусала, на которого ссылается портал, заключенные попытались выломать ворота учреждения, в котором содержится 585 человек. "В результате столкновения в исправительной колонии для несовершеннолетних Nawasta в районе Банке погибли пять человек и семь получили ранения", - пишет издание. Это не первая попытка побега заключенных из пенитенциарных учреждений в Непале на фоне беспорядков. Ранее местные СМИ сообщали, что в другой тюрьме в округе Дхадинг непальская армия открыла огонь по заключенным, пытавшимся совершить побег во время поджога, один человек погиб, семеро получили ранения. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль за порядком на улицах Катманду и других городов страны.

непал

катманду

