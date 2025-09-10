Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в беспорядках в Непале возросло до 30 - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 10.09.2025 (обновлено: 16:46 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/nepal-2041002907.html
Число погибших в беспорядках в Непале возросло до 30
Число погибших в беспорядках в Непале возросло до 30 - РИА Новости, 10.09.2025
Число погибших в беспорядках в Непале возросло до 30
Число погибших во время беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, возросло до 30, более тысячи... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:40:00+03:00
2025-09-10T16:46:00+03:00
беспорядки в непале
непал
катманду
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040649365_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_818dae424a9ea88a151d93357d2669ed.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Число погибших во время беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, возросло до 30, более тысячи человек пострадали, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав.Ранее сообщалось о 22 погибших."Министерство здравоохранения и населения подтвердило, что 30 человек погибли и 1 033 получили ранения во время протестов", - пишет издание.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Сообщалось, что в результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
https://ria.ru/20250910/nepal-2041003107.html
непал
катманду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040649365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d735fd5ca0f3560181bfa8166af89010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
беспорядки в непале, непал, катманду, в мире
Беспорядки в Непале, Непал, Катманду, В мире
Число погибших в беспорядках в Непале возросло до 30

В беспорядках в Непале пострадали более тысячи человек

© AP Photo / Niranjan ShresthaПротесты в Катманду
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протесты в Катманду
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Число погибших во время беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, возросло до 30, более тысячи человек пострадали, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав.
Ранее сообщалось о 22 погибших.
"Министерство здравоохранения и населения подтвердило, что 30 человек погибли и 1 033 получили ранения во время протестов", - пишет издание.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Сообщалось, что в результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
Протестующие в Катманду - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Непале пять человек погибли при попытке побега из тюрьмы
Вчера, 16:41
 
Беспорядки в НепалеНепалКатмандуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала