Число погибших в беспорядках в Непале возросло до 30
В беспорядках в Непале пострадали более тысячи человек
© AP Photo / Niranjan ShresthaПротесты в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протесты в Катманду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Число погибших во время беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, возросло до 30, более тысячи человек пострадали, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав.
Ранее сообщалось о 22 погибших.
"Министерство здравоохранения и населения подтвердило, что 30 человек погибли и 1 033 получили ранения во время протестов", - пишет издание.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Сообщалось, что в результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.