Более 13 тысяч заключенных сбежали из тюрем во время беспорядков в Непале

Более 13 тысяч заключенных сбежали из тюрем во время беспорядков в Непале

2025-09-10T16:01:00+03:00

2025-09-10T16:01:00+03:00

2025-09-10T16:01:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 13,5 тысяч заключенных сбежали из тюрем Непала в ходе антиправительственных беспорядков, последовавших за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает журнал India Today со ссылкой на полицию. "Около 13 572 заключённых... сбежали из тюрем по всей стране в ходе инцидентов с побегами", - пишет журнал. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

