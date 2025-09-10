https://ria.ru/20250910/nepal-2040988868.html

Экс-председатель Верховного суда Непала согласилась стать премьером страны

Экс-председатель Верховного суда Непала согласилась стать премьером страны - РИА Новости, 10.09.2025

Экс-председатель Верховного суда Непала согласилась стать премьером страны

Экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась возглавить временный кабмин, сообщил портал Khabarhub. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T15:57:00+03:00

2025-09-10T15:57:00+03:00

2025-09-10T17:02:00+03:00

в мире

непал

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040987321_0:58:2047:1209_1920x0_80_0_0_86bdf456b4063323881a842d1078ebd2.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась возглавить временный кабмин, сообщил портал Khabarhub. "Бывший верховный судья Сушила Карки выразила готовность возглавить временное правительство", — указано в материале.Протесты в НепалеВ конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, но протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Главу Минфина Бишну Прасада Пауделя избили участники протестов.Накануне вечером командование армии Непала развернуло войска в координации с другими силовыми структурами, чтобы предотвратить продолжающиеся грабежи и поджоги.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html

https://ria.ru/20250910/zumery-2040920909.html

непал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, беспорядки в непале