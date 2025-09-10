Рейтинг@Mail.ru
15:57 10.09.2025
Экс-председатель Верховного суда Непала согласилась стать премьером страны
Экс-председатель Верховного суда Непала согласилась стать премьером страны
Экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась возглавить временный кабмин, сообщил портал Khabarhub. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась возглавить временный кабмин, сообщил портал Khabarhub. "Бывший верховный судья Сушила Карки выразила готовность возглавить временное правительство", — указано в материале.Протесты в НепалеВ конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, но протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Главу Минфина Бишну Прасада Пауделя избили участники протестов.Накануне вечером командование армии Непала развернуло войска в координации с другими силовыми структурами, чтобы предотвратить продолжающиеся грабежи и поджоги.
Экс-председатель Верховного суда Непала согласилась стать премьером страны

Сушила Карки согласилась возглавить временный кабмин Непала

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась возглавить временный кабмин, сообщил портал Khabarhub.
"Бывший верховный судья Сушила Карки выразила готовность возглавить временное правительство", — указано в материале.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z".
В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, но протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента.
Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Главу Минфина Бишну Прасада Пауделя избили участники протестов.
Накануне вечером командование армии Непала развернуло войска в координации с другими силовыми структурами, чтобы предотвратить продолжающиеся грабежи и поджоги.
