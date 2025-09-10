Рейтинг@Mail.ru
В Непале депутаты уже третьей партии подали в отставку на фоне протестов
15:28 10.09.2025
В Непале депутаты уже третьей партии подали в отставку на фоне протестов
В Непале депутаты уже третьей партии подали в отставку на фоне протестов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутаты непальской партии Nagarik Unmukti коллективно подали в отставку, став третьей по счету партией, массово сложившей свои полномочия на фоне продолжающихся беспорядков, последовавших за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает журнал India Today. "Депутаты из непальской партии Nagarik Unmukti коллективно подали в отставку... требуя роспуска парламента", - пишет журнал. Отмечается, что Nagarik Unmukti стала третьей после Rastriya Swatantra и Rastriya Prajatantra партией, массово сложившей свои полномочия на фоне беспорядков в стране. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
В Непале депутаты уже третьей партии подали в отставку на фоне протестов

© AP Photo / Niranjan ShresthaПротест в Катманду
Протест в Катманду - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протест в Катманду. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутаты непальской партии Nagarik Unmukti коллективно подали в отставку, став третьей по счету партией, массово сложившей свои полномочия на фоне продолжающихся беспорядков, последовавших за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает журнал India Today.
"Депутаты из непальской партии Nagarik Unmukti коллективно подали в отставку... требуя роспуска парламента", - пишет журнал.
Отмечается, что Nagarik Unmukti стала третьей после Rastriya Swatantra и Rastriya Prajatantra партией, массово сложившей свои полномочия на фоне беспорядков в стране.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Непале опасаются по поводу сохранения наследия из-за масштаба разрушений
