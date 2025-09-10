https://ria.ru/20250910/nepal-2040971266.html

В Непале опасаются по поводу сохранения наследия из-за масштаба разрушений

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти Непала заявили, что многовековая история была "утрачена в считанные часы", а масштабные разрушения вызывают опасения по поводу сохранения наследия и работы правительства, сообщает портал Khabarhub. "Чиновники описали разрушения как душераздирающие, отметив, что в считанные часы была утрачена многовековая история. Масштаб ущерба вызвал серьёзные опасения по поводу безопасности, сохранения наследия и непрерывности работы правительства", - пишет портал. Власти и экстренные службы продолжают работу по борьбе с пожарами и оценке полного размера ущерба, отмечает Khabarhub. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

