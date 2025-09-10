Движение, инициировавшее протесты в Непале, ведет переговоры с армией

БАНГКОК, 10 сен – РИА Новости. Молодежное движение Generation Z, инициировавшее протесты в Непале, перешедшие во вторник в беспорядки с поджогами зданий, принимает в среду участие в переговорах с командованием вооруженных сил страны, однако демонстрирует признаки раскола в своих рядах, сообщает новостной портал Khabarhub со ссылкой на одного из руководителей движения. "Одна из окружных лидеров молодежного движения, Ракша Бам, подтвердила в социальных сетях, что в среду делегаты Generation Z встретились с главнокомандующим армией Ашокраджем Сигделом, но подчеркнула, что официальных требований они не выдвигали", - сообщает портал. "Мы разработаем совместный документ, представляющий все 77 округов, а затем обратимся к президенту и главнокомандующему армией с единым мнением", - написала Бам, слова которой цитирует портал. Бам также пояснила, что у протестного движения Generation Z нет единого руководства, вместо этого его возглавляют несколько групп. "Мнения тех, кто сейчас ведёт переговоры с армией, не отражают мою точку зрения", - написала она, добавив, что её группе нужно больше времени для подготовки единого списка требований. Она добавила, что её группа отказалась от участия в совещании в штабе армии в Бхадракали после возникших разногласий, заявив, что "переговоры продвигаются вразрез с основными нормами движения". Ранее сообщалось, что от 300 до 400 членов движения приняли в среду участие в виртуальном совещании руководителей и активистов Generation Z по координации дальнейших действий. Также сообщалось, что президент Непала Рам Чандра Паудел и командование вооруженных сил Непала призвали молодежное движение создать делегацию представителей для участия в переговорах с властями и политическими партиями Непала.
