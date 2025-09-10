https://ria.ru/20250910/nepal-2040955901.html
В Непале полиция открыла огонь при попытке толпы штурмовать тюрьму
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Полиция Непала осуществила 15 предупредительных выстрелов после попытки участников беспорядков штурмовать тюрьму в районе Моранг, никто не пострадал, сообщает портал Khabarhub. "Полиция открыла огонь после того, как толпа попыталась штурмовать тюрьму Моранг, в которой содержится более 1,1 тысячи заключенных", - пишет портал. По данным Khabarhub, участники беспорядков напали на учреждение, скандируя лозунги в поддержку освобождения заключенных. Полиция выпустила 15 предупредительных выстрелов, после чего толпа рассеялась. Для обеспечения безопасности района был направлен военный отряд. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Здания правительства в огне: беспорядки в Непале
Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.
