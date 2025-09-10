https://ria.ru/20250910/nepal-2040953782.html

В Непале военные открыли огонь по заключенным, пытавшимся совершить побег

ДЖАКАРТА, 10 сен - РИА Новости. Непальская армия открыла огонь по заключённым тюрьмы округа Дхадинг, пытавшимся совершить побег во время поджога, один человек погиб, семеро получили ранения, сообщает портал Kathmandu Post. По данным больницы Дхадинга, в результате стрельбы погиб 75-летний мужчина, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё пятеро получили лёгкие ранения. Инцидент произошёл на фоне попыток побегов заключённых по всей стране. Отмечается, что в тюрьме Дхадинга также произошёл поджог. Учреждение окружили полиция и армия, военные заняли позиции даже на крышах. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непалавзяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

Здания правительства в огне: беспорядки в Непале Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс. 2025-09-10T14:09 true PT2M09S

