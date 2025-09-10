https://ria.ru/20250910/nepal-2040950872.html
В Кремле пожелали Непалу скорейшего восстановления порядка
В Кремле пожелали Непалу скорейшего восстановления порядка - РИА Новости, 10.09.2025
В Кремле пожелали Непалу скорейшего восстановления порядка
Россия желает Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло и восстановления порядка, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия желает Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло и восстановления порядка, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы в данном случае желаем Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло, восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и, конечно же, всех туристов", - сказал Песков журналистам. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли.Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия желает Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло и восстановления порядка, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы в данном случае желаем Непалу
скорейшего возвращения в конституционное русло, восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и, конечно же, всех туристов", - сказал Песков
журналистам.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли.
Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.