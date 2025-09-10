У России нет информации о внешнем вмешательстве в ситуацию в Непале
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. У Кремля нет информации о каком-либо внешнем вмешательстве в ситуацию с беспорядками в Непале, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Какой-либо информации относительно внешнего вмешательства у нас нет", - сказал Песков журналистам.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непалавзяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
