В Кремле прокомментировали ситуацию в Непале
Ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:54:00+03:00
в мире
непал
россия
дмитрий песков
беспорядки в непале
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что ситуация (в Непале - ред.)... фактически вышла из-под контроля", - сказал Песков журналистам. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены.Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Непале
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены.
Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.